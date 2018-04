Art Déco-Kunst prägte das Luxemburg der 1920er- bis 1940er-Jahre. Und doch wurden bislang keinerlei Recherchen über diese Bewegung unternommen. Mit seiner neuen Ausstellung „Art Déco in Luxemburg“ schafft das Nationalmuseum nun endlich Remedur.

Kultur 15 2 Min.

Wenn Luxus auf Eleganz trifft

Thierry HICK Art Déco-Kunst prägte das Luxemburg der 1920er- bis 1940er-Jahre. Und doch wurden bislang keinerlei Recherchen über diese Bewegung unternommen. Mit seiner neuen Ausstellung „Art Déco in Luxemburg“ schafft das Nationalmuseum nun endlich Remedur.

Die Hotels Cravat und Alfa, das Marivaux-Kino, ein Teil des Altars des Kathedrale, das Diadem von Großherzogin Charlotte, Möbel, Tische, Schränke, Büros, Grafiken zu Kunstausstellungen, Keramik und Zeichnungen ... die Exponate der neuen Schau im Nationalen Museum für Geschichte und Kunst (MNHA) sind bunt, vielfältig und Zeugen einer von Aufbruchsstimmung und Wiederbelebung geprägten Epoche.

Anfang der 1920er-Jahren kam es zu einem profunden Wechsel in der Gesellschaft. „Politisch, wirtschaftlich und auf sozialer Ebene war es eine sehr spannende Zeit“, unterstreicht Ulrike Degen, Kommissarin der Ausstellung.

Die „Art Déco“-Kunst – der Name entsprang der „Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes“ von 1925 in Paris – entfaltete sich in der Zwischenkriegszeit und steht heute noch für Luxus, Eleganz, klare und meist einfache Linien und Formen – auch als eine Art Ablehnung des Jugendstils.







15 Art Dàco-Kunst im MNHA. Foto: Anouk Antony

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Art Dàco-Kunst im MNHA. Foto: Anouk Antony Art Dàco-Kunst im MNHA. Foto: Anouk Antony Art Dàco-Kunst im MNHA. Foto: Anouk Antony Art Dàco-Kunst im MNHA. Foto: Anouk Antony Art Dàco-Kunst im MNHA. Foto: Anouk Antony Art Dàco-Kunst im MNHA. Foto: Anouk Antony Art Dàco-Kunst im MNHA. Foto: Anouk Antony Art Dàco-Kunst im MNHA. Foto: Anouk Antony Art Dàco-Kunst im MNHA. Foto: Anouk Antony Art Dàco-Kunst im MNHA. Foto: Anouk Antony Art Dàco-Kunst im MNHA. Foto: Anouk Antony Art Dàco-Kunst im MNHA. Foto: Anouk Antony Art Dàco-Kunst im MNHA. Foto: Anouk Antony Art Dàco-Kunst im MNHA. Foto: Anouk Antony Art Dàco-Kunst im MNHA. Foto: Anouk Antony

Eine Pionierarbeit

Für die MNHA-Ausstellung musste regelrechte Pionierarbeit geleistet werden. „Erstaunlicherweise wurde die Art Déco-Präsenz in Luxemburg nicht dokumentiert“, so Degen.

Durchforstet wurde die hauseigene Museumssammlung, daneben wurden Privatpersonen, Institutionen – unter anderem der großherzogliche Hof – und Museen angeschrieben. Ziel war es, ausschließlich eine Sammlung einheimischer Exponaten zusammenzustellen: Eine Premiere für das Land.

Zwischen der vom Bauhaus beeinflussten Kunst in Deutschland und der von Luxus und Raffinnessen geprägten Version in Frankreich, konnte in Luxemburg eine Verschmelzung beider Ausrichtungen erreicht werden. Villeroy & Boch, Bonn Frères, Raymond Mehlen, François Einberger-de Ram, Pierre Blanc, Jean Curot, Felix Wagener, Michel Haagen, Christian Scholl ... viele der Namen, die die Epoche in Luxemburg prägten, sind teilweise heute noch bekannt.



Die Damenmode emanzipiert sich, der Tourismus in Luxemburg und im Ausland floriert, die Innenraumgestaltung und die Einrichtung für das Haus werden überdacht, die industrielle Produktion und das Handwerk suchen innovative Wege, neue Kinos, Hotels, Kirchen und Privatwohnungen werden errichtet, die „Ecole des artisans“ nimmt ihren Betrieb auf: Die Art Déco-Ausstellung, in einzelnen reich beschilderten und dokumentierten Etappen eingeteilt, gibt einen tiefen und genreübergreifenden Einblick in eine Kunst, die sich längst nicht nur auf das Künstlerische beschränkte. Das Nationalmuseum dokumentiert ebenfalls die Entwicklung des Kunsthandwerks und des Industriedesigns mit ihrer Auswahl an edlen Materialien.

Neben den rein dekorativen Kreationen, treffen die Besucher auch auf damalige Gebrauchsgegenstände, die im heutigen Vintage-Hype nichts an Attraktivität verloren haben und weiterhin von Sammlern und Kunstliebhabern geschätzt und gesucht werden.

Bis zum 4. November im Musée national d'Histoire et d'Art, Fischmarkt. Täglich (außer montags) von 10 bis 18 Uhr, donnerstags bis 20 Uhr). Eintritt: 7 und 5 Euro. Mehr Infos und Veranstaltungskalender auf:

www.mnha.lu