Die Band um Johnny Depp, Alice Cooper und Joe Perry gastierte am Mittwochabend in Luxemburg und reiste mit einer ausverkauften Rockhal zurück in die 1970er-Jahre.

Auftritt mit Biss

Wenn Legenden auferstehen: Rock-Nacht mit den Hollywood Vampires

