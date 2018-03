Die Luxemburger Regisseurin Anne Simon taucht mit ihrem Team in die Traumata des „Kindertransport“ ein. Ab 27. März ist das Stück im Studio des Grand Théâtre zu sehen.

Kultur 4 Min.

Wenn die Wunden nicht heilen

Daniel Conrad Es ist ein Zufallsfund, der ein Geheimnis offenbart. Faith kommt hinter die Vergangenheit ihrer Mutter Evelyn, die einst auf dem „Kindertransport“ vor den Nazis in die rettende Fremde geschickt wurde – der Angelpunkt von Diane Samuels Stück im Grand Théâtre.

Warum nur hat sie geschwiegen? Was für psychische Einschnitte haben das Verlassen der alten Heimat und die Flucht vor den Nazis ohne die Eltern 1938 hinterlassen? Faith konfrontiert in den 1980er-Jahren ihre Mutter Evelyn mit den auf dem Dachboden weggeschlossenen und verdrängten Erinnerungen. Diese Traumata im Stück „Kindertransport“ und die Verdrängung gab es ganz real.



Die deutsche Zusammenfassung der Grand Théâtre-Schauspielabende fokussiert auf die Recherchen der Autorin Diane Samuels, die das Drama um die historischen Transporte von 10.000, vor allem jüdischen Kindern nach England, die nach einem Erlass der britischen Regierung ins Land kommen durften, 1993 schrieb. Und genau diese intensiven Recherchen führen auch zu einem intensiven Stück, das in zwei Zeiten spielt: einerseits im Jahr 1938 – der Weg nach Manchester und die Integration der jungen Eva –, und andererseits in den 1980er-Jahren, als Eva – die sich inzwischen Evelyn nennt und Mutter geworden ist – sich den Fragen ihrer Tochter stellt.

Regisseurin Anne Simon verantwortet die Neuinszenierung. Foto: Pierre Matgé

Bleibt da für die Regie bei einer so klar strukturierten Arbeit überhaupt noch Spielraum, den jemand wie die Luxemburger Regisseurin Anne Simon sonst gerne ausnutzt? „Diese beiden Ebenen haben mich aber auch zu diesem Stück hingezogen. Natürlich engt die Struktur dann ein. Aber wichtig ist, wie die Ebenen für den Zuschauer zusammenkommen. Und es ist natürlich auch ein Unterschied, was der Raum der Bühne aus dem Text macht. Sprich, wie er für das Spiel genutzt wird.“



Zu viel ablenkendes Spiel darf allerdings auch nicht sein. „Es ist ein Textstück, sicher. Und es ist schon für mich ungewohnt gewesen, nicht so rumzuackern und für Bewegung sorgen zu können, wie ich das in anderen Stücken tue.“ Die Autorin Diane Samuels hat sich selbst ein Bild davon gemacht, wie diese Luxemburgerin mit ihrem Stück umgeht und kam zu einer Preview vor der Londoner Premiere. „Sie meinte, dass sie das Stück so noch nie gesehen habe. Es habe etwas Spielerisches bekommen, wenn die junge Eva/Evelyn in der einen und Faith in der anderen Zeitzone ziemlich schnell in Bezug gebracht werden. Ich bringe die Schauspieler dazu – entgegen den ursprünglichen Regievorschlägen – miteinander zu interagieren.“



Starke Frauenfiguren

Simon nutzt so unausgesprochene Dialoge, um zwischen den Figuren zu vermitteln. Zentral sind für sie neben den realhistorischen Bezügen und der Textarbeit besonders auch die Beziehungen zwischen Müttern und Töchtern: Helga, die ihre Tochter Eva losschicken muss; Lil, die Eva in Manchester aufnimmt; Evelyn, die sich ihrer Tochter Faith stellt; Eva, die nach Jahren ihrer Mutter Helga wieder begegnet. Die Konfrontation und Aufarbeitung der Traumata der Flucht und des Neuanfangs bestimmen und verändern plötzlich diese Beziehungen.



Feinfühligkeit braucht es dann nicht nur für diese Interaktion, sondern für die englische Sprache, in der das Stück als luxemburgisch-englische Koproduktion auf die Grand-Théâtre-Studiobühne kommt und später unter anderem im Manchester Opera House als Tourstation Halt macht. Aber Anne Simon hat darin Erfahrung, seit Jahren inszeniert sie anglofone Werke.



Luxemburgisch-englischer Brückenschlag



Diese Koproduktion zwischen den Théâtres de la Ville de Luxembourg und dem Queen’s Theatre Hornchurch (London) ist aber auch für die Regisseurin besonders. „Der künstlerische Austausch ist hier sehr eng. Cast und Crew kommen wirklich diesmal aus beiden Häusern.“



Reaktionen und Termine

Die ersten Aufführungen der Koproduktion im Queen's Theatre, Hornchurch wurden unter anderem so kommentiert: „[...] this is a deeply poignant and an emotionally intelligent production, with much food for thought.“ (londontheatre1.com); „sensitive and compelling production“ (actdrop.uk), „Beautiful and poignant production of a timely play about the heartbreaking experience of those children who came to Britain fleeing Nazi Germany [...]. (everything-theatre.co.uk). Nach den vier Aufführungen im Studio des Grand Théâtre geht die Produktion vom 17. April bis zum 5. Mai in England auf Tour: Die Stationen sind Ipswich (New Wolsey), Richwood (Theatre) und Manchester (Opera House).







Und doch braucht es dann Verständnis. „Engländer haben absoluten Respekt vor dem Text, den wir weniger haben. Bei deutschsprachigen Autoren – wie bei Elfriede Jelinek zum Beispiel – wird sogar gewünscht, dass man streicht, wie man gerade will. Bei den Engländern ist das so wahnsinnig strikt, dass jede Abänderung genehmigt werden muss. Das ist eben eine andere Theaterkultur, der auch die Schauspieler folgen. Aber Änderungen, mit denen wir besser auf der Bühne agieren konnten und die man mit einer Mail an die Autorin schnell absprechen konnte, haben dann plötzlich auch Lockerheit unter die Schauspieler gebracht.“



Einen direkten Kommentar auf das aktuelle Zeitgeschehen und die Debatte um Flucht und Entwurzelung, Verdrängung und Integration wollen Anne Simon und ihre Truppe nicht explizit liefern. „Aber natürlich liefert das Stück Fragestellungen, die das Publikum wiederum mit etwas Umdenken auf die heutige Situation beziehen kann. Aber es geht jetzt nicht darum, auf der Bühne Politik zu machen“, sagt Simon.



______

Am 27., 28., 30. und 31. März, jeweils um 20 Uhr, im Studio des Grand Théâtre. In englischer Sprache mit deutschen Übertiteln. Vor jeder Vorstellung gibt es eine Werkseinführung mit Janine Goedert, jeweils um 19.30 Uhr. Nach der zweiten Vorstellung am 28. März findet ein öffentliches Publikumsgespräch mit dem künstlerischen Team statt. Tickets (20 Euro, 8 Euro erm.) gibt es unter www.luxembourgticket.lu oder Tel. 470895-1.

Mehr dazu unter: www.theatres.lu