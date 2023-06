„Pas un pour me dire merci“ im Escher Theater thematisiert ästhetisch eindrucksvoll das psychische Leid einer Frau und ihrer Familie.

Wenn der Wahn die Familie in Atem hält

(avt) - Anfangs herrscht Idylle: Die Spaghetti-Schüssel wird herumgereicht. Die Kinder planschen … Doch der Schein trügt. „Pas un pour me dire merci“ folgt Etappen aus einem Familienleben, bei dem die Mutter rund 40 Jahre unter einer schweren psychischen Krankheit leidet. Ihr familiäres Umfeld ist überfordert von der Situation. Jedes Familienmitglied kanalisiert seine Wut anders.

Der luxemburgische Autor Jean Bürlesk und seine Schwester Renelde Pierlot haben sich mit zahlreichen Personen getroffen, die direkt oder indirekt von einer psychischen Krankheit betroffen sind. Ihr Ansatz ist nicht dokumentarisch, sondern humorvoll, jedoch in keinem Moment klamaukig.

Emotionale Berg- und Talfahrt

Eine von vier Personen leidet in ihrem Leben an einer psychischen Krankheit; mehr als 80 Prozent dieser Personen werden ambulant behandelt, nur 11 Prozent hospitalisiert - es ist ihr familiäres Umfeld, das sie auffängt und mit dieser Situation umgehen muss. Das Ziel der beiden Theatermacher ist es, das gesellschaftliche Schweigen über ihre Krankheit zu durchbrechen.

Momente der Euphorie, des Enthusiasmus und der Beklemmung gehen in Pierlots Inszenierung ineinander über. Die Kinder analysieren ihre Mutter und beobachten sie besorgt, um sich an die Ärztin zu wenden: wie kann die Familie den guten Weg befördern und die emotionalen Einbrüche verhindern?

Schauspiel auf mehreren Ebenen

Das Bühnenbild aus hellem Holz beeindruckt durch seine Verschachtelung; es ermöglicht ein Schauspiel auf mehreren Ebenen und veranschaulicht die emotionale Berg- und Talfahrt, die die Familie durchlebt: an einer Rampe können die Darstellerinnen enthusiastisch hinunterrutschen, auf der unteren Ebene steht der Wohnzimmertisch des Eigenheimes, an dem die Mutter (Sophie Langevin) mal gebieterisch thront, mal verzweifelt in den Falten ihres überdimensionalen Kleides versinkt und an den eigenen Wahnvorstellungen zu ersticken droht.

Sophie Langevin beeindruckt durch ihr starkes, nuanciertes Schauspiel in der Rolle der kranken Mutter - wankelmütig, euphorisch und depressiv: eine erschütternde, sehenswerte Inszenierung!

„Pas un pour me dire merci“ wird noch am 6., 7. und 8. Juni, um 20 Uhr im Escher Theater gespielt. Karten unter: ticket.regional.lu

