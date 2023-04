Mit „Lost Country“ und „Conann“ sind zwei weitere Luxemburger Co-Produktionen für die Filmfestpiele in Cannes nominiert. Auch ein VR-Werk geht ins Rennen.

76. Filmfestspiele

Weitere Luxemburger Filmschätze und VR-Werke in Cannes dabei

Mit „Lost Country“ und „Conann“ sind zwei weitere Co-Produktionen aus Luxemburg für die Filmfestpiele in Cannes nominiert. Mit "Le Bal de Paris" geht auch ein bereits prämiertes VR-Werk ins Rennen.

(C./avt) - Nach Angaben des Film Fund werden vom 16. bis zum 27. Mai zwei weitere Luxemburger Co-Produktionen und zwei VR-Projekte bei dem wichtigsten internationalen Filmfestival in Cannes präsentiert.

„Lost Country“ ist eine Co-Produktion zwischen Luxemburg, Frankreich, Serbien und Kroatien, die vom Film Fund Luxembourg unterstützt und maßgeblich mit luxemburgischen technischen und künstlerischen Teams realisiert wurde.

Der Film "LOST COUNTRY" wird im Rahmen der Sektion "Semaine de la Critique" auf dem 76. Filmfestspielen in Cannes gezeigt. Red Lion Luxembourg

Außerdem wurde der Fantasyfilm „Conann“ des französischen Filmemachers Bertrand Mandico, der von der luxemburgischen Firma Les Films Fauves (Gilles Chanial) produziert wurde, am Montag in die offizielle Auswahl der 76. Filmfestspiele von Cannes aufgenommen.

Der Film wird im Rahmen der „Quinzaine des Cinéastes“ gezeigt, einer Parallelsektion der Filmfestspiele von Cannes, deren Ziel es ist, ein breites Spektrum an Filmen zu entdecken, um die einzigartigsten und visionärsten Projekte des zeitgenössischen Kinos hervorzuheben.

In den Kulissen der ARBED

„Conann“ ist eine mehrheitlich luxemburgische Co-Produktion mit Belgien und Frankreich, die vom Film Fund unterstützt wird. Der Film wurde vollständig in Luxemburg auf dem ehemaligen ARBED-Gelände in Esch-Schifflange gedreht, das zu diesem Anlass in ein Filmstudio umgewandelt wurde und an dem mehr als 60 luxemburgische Techniker und Kunstschaffende beteiligt waren.

Exportprodukt VR: „Le Bal de Paris“ von Bianca Li wurde bereits auf den 78. Filmfestspielen von Venedig mit einem Preis für die beste VR-Erfahrung ausgezeichnet. Foto: Le Bal de Paris / Blanca Li

Le Bal de Paris

Ein Virtual-Reality-Werk „Nous les Barbares“, das mit dem Film in Verbindung steht, wurde von Bertrand Mandico in den Filmkulissen von „Conann“ geschaffen und wird in Cannes der Öffentlichkeit präsentiert, ebenso das Virtual-Reality-Werk „Le Bal de Paris“ von Blanca Li (koproduziert von Fabrique d'Images), das dem luxemburgischen Publikum im vergangenen Januar im Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg vorgestellt wurde.

