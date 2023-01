Das Publikum von morgen wird auch in den nächsten Tagen wieder mit vielen spannenden Angeboten in die Kulturhäuser gelockt.

Kultur 1

Tipps für junges Publikum

Weit weg vom Kuschel-Kinderkram

Eigene Fähigkeiten entwickeln, Neues kennenlernen, in andere Welten eintauchen: Mit vielen Veranstaltungen buhlen die Kulturinstitutionen im gesamten Land um das junge Publikum. Zwei exemplarische Tipps aus den kommenden Tagen machen neugierig.

In ihrem gemeinschaftlich organisierten Kinder- und Jugendprogramm Caku stellen das CAPE Ettelbrück und das Mierscher Kulturhaus regelmäßig Veranstaltungen für unterschiedliche Altersgruppen. Ab Dienstag, dem 17. Januar, kommt die Produktion „BoOm“ für neun Termine nach Ettelbrück. Darin wird ganz spielerisch, völlig ohne Sprache, aber mit ganz vielen kleinen und großen Kisten über den eigenen Körper und den Körper im Raum, Schwerkraft und Balance nachgedacht. Und das mit viel Spaß und mit einem herrlichen Esprit. Die 30-minütige Performance richtet sich an Kinder im Alter von acht Monaten bis vier Jahren. Alle Termine und Reservierungsmöglichkeiten finden sich unter www.caku.lu.

Das Mudam ist für viele offenbar immer noch eine Herausforderung. Moderne und zeitgenössische Kunst aber kann so bunt und vielfältig sein – und dabei zu eigenen Projekten anregen. Das versucht das Team des Museums in Kirchberg auch über seine Programme Mudamini und Artfreak, die sich an ein junges Publikum richten. Mit der Mudamini Drawing Class startet zum Beispiel am 14. Januar ein Malkurs für 9- bis 12-Jährige. Für nur 110 Euro für acht Termine (ein zweistündiger Termin pro Monat) lädt das Museum sein, die zeichnerischen Fähigkeiten zu verbessern – und verweist dabei zeitgleich auf Arbeiten aus der hauseigenen Sammlung.

Der Kurs umfasst die Schwerpunkte „Linie und Kontur“, „Volumen und Licht“, „Texturen, Strukturen und Muster“, „Comics und Storytelling“, „Perspektive“, „Porträt“ und „Gravieren und Schattieren“. Am 21. Januar startet ein Fotokurs, ab dem 22. Januar läuft ein ähnliches Programm für den Bereich Skulptur. Zielgruppe ist ebenfalls die Alterssparte von 9 bis 12 Jahren. Bei allen drei Kursen werden die jeweils notwendigen Materialien zur Verfügung gestellt. Mehr unter: www.mudam.com/de/veranstaltungen











