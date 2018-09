„Wéi an enger gudder Stuff“

Das Kulturhaus Niederanven feiert am Wochenende sein zehntes Jubiläum. Ein Gespräch mit Nora Waringo, Leiterin des KHN.

Sie kennt es wie kein anderer, sie ist von Anfang an dabei, Nora Waringo, die Leiterin des Kulturhauses Niederanven (KHN), will ihr Haus im kulturellen und gesellschaftlichen Leben der Gemeinde und der Region verankern.



Was geschah in den vergangenen zehn Jahren in Niederanven?



Die Gemeinde hatte die ehemalige Thorn-Wohnung gekauft – zu einem günstigen Preis – um sie für kulturelle Zwecke zu gebrauchen ...