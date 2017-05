(tom/LW) - Wie der Konzertveranstalter Kultopolis aus Merzig am Freitagnachmittag mitteilte, hat die amerikanische Progressive-Rock-Band Kansas ("Dust in the Wind", "Carry On Wayward Son") ihre komplette Europatournee abgesagt. Betroffen von dieser Absage ist auch das von Kultopolis organisierte Konzert in Dillingen/Saar am 26. Juli.

Interessant an dieser Absage ist allerdings die Begründung. Die Band in eigenen Worten: "Die Regierung der Vereinigten Staaten sowie verschiedene US-Strafverfolgungsbehörden sprachen eine Sicherheitswarnung an alle US-Bürger aus, die in diesem Sommer nach Europa einreisen wollten. Kansas ist daher sehr betroffen darüber, nicht vor seinem europäischen Publikum auftreten zu können."

Roland Nilles: "Erstaunlich, dass das jetzt erst auffällt"



Kultopolis versichert, dass bereits gekaufte Karten für das Konzert im Dillinger Lokschuppen zurückerstattet werden. Veranstalter Roland Nilles will die Absage aber offensichtlich nicht kommentarlos stehen lassen: "Kultopolis erleidet als Veranstalter einen wirtschaftlichen Schaden durch schon verursachte Kosten, für die die Gruppe Kansas nicht aufkommt", so Nilles' Statement am Ende der Absagemail. "Seit 18 Monaten schwebt die Terrorwolke über Europa. Erstaunlich, dass das jetzt dieser Band auf einmal auffällt."

Seit September 2016 sei man für eine Show im Gespräch gewesen, erklärt Nilles auf Nachfrage - und dass die zwei Zeilen in der Mail tatsächlich die einzige Begründung der Band waren, nicht in den Flieger zu steigen.



Der erfahrene Veranstalter ist entsprechend sauer: "Das ist eine wirklich lächerliche Begründung. Dabei geht es bei uns noch glimpflich aus, wir sind seit einer Woche im Vorverkauf und haben aktuell ca. 60 Karten verkauft. Andere Veranstalter in Europa haben da sicher mehr Sorgen".



Neben dem Konzert am 26. Juli im Dillinger Lokschuppen fallen auch eine Show in Belgien am 22. Juli sowie diverse Festivalauftritte aus, darunter eine Show auf der Loreley am 15. Juli, bei der Kansas Headliner hätten sein sollen. "Die müssen jetzt einen Ersatz finden, der gleichwertig ist", schildert Nilles das Problem der Kollegen. Für ihn ebenfalls ärgerlich: Das Konzert in Belgien kam auf seine Vermittlung zustande. Für die Show in Dillingen hatte Nilles bereits Plakate und verschiedene andere Werbemittel drucken lassen - die wandern jetzt in die Tonne.



"Der örtliche Veranstalter beißt in den sauren Apfel"



Dabei hatte der gebürtige Luxemburger mit Kansas bisher gute Erfahrungen gemacht. Er hatte die Band bereits 2014 nach Befort gebucht - mit Erfolg. Und: "Kansas war ein Konzert, auf das ich mich auch persönlich gefreut habe - eine Band, die ich mir persönlich gegönnt hätte." Sich und um die 1000 anderen, mit denen Nilles in Dillingen gerechnet hatte - gerne auch mehr, denn der Dillinger Lokschuppen hat eine Kapazität von bis zu 1800 Personen. Das Vorprogramm hätte die Kultband "Ten Years After" übernommen, so der Veranstalter, aber "die kann ich nicht alleine spielen lassen, also sagen wir ab."

Der Lokschuppen in Dillingen.

Foto: Stadt Dillingen/Saar.

Allzu persönlich kann Nilles die Absage indes nicht nehmen, denn hier lauert eine der Tücken des Geschäfts: "Als örtlicher Veranstalter beißt Du immer als erstes in den sauren Apfel." Wer es sich mit einem Agenten wegen einer Band verscherze, habe beim Buchen von anderen Künstlern aus dessen Portfolio beim nächsten Mal vielleicht schlechte Karten.



Daher Nilles' Fazit: "Ich ärgere mich jetzt ein bisschen darüber, ansonsten halten wir die Füße still."