(TJ) - Schlechte Nachricht für die Anhänger des "Food for your senses": Das Event findet dieses Jahr nicht statt. Weil man nicht in der Lage sei, das Festival so zu organisieren, wie man das eigentlich möchte, verzichte man 2018 auf eine Neuauflage. Nach einer zweijährigen Pause hatte man das Festival - eine Kombination aus Musik und Kulinarik - 2017 auf einem neuen Gelände wiederbelebt.



Nun sieht es so aus, als schaffe die Gruppe freiwilliger Helfer das gewaltige Organisationspensum nicht. Deshalb lässt man es bleiben - FFYS 2018 wird es nicht geben.

Man werde in den kommenden Monaten über eine Neuausrichtung bzw. über die künftige Organisation nachdenken und die Anhänger des Events rechtzeitig informieren, so das Team in einem Post.