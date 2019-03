Après une dizaine de jours entièrement consacrés au cinéma, le LuxFilmFest s'achève dimanche. Entre les masterclass, les projections et la remise des prix, le week-end s'annonce chargé. Voici notre sélection.

Week-end de clôture pour le LuxFilmFest

Rencontre avec un maîtredu cinéma social anglais



La Cinémathèque invite à une masterclass avec un maître du cinéma: Mike Leigh. Réalisateur anglais du cinéma social, il reçut à plusieurs reprises les honneurs du festival de Cannes, notamment avec l’emblématique «Secrets et mensonges» (1996). De «Another Year» à «Mr. Turner», sa filmographie est un sans faute et sa venue réjouira passionnés et curieux. (samedi à 14 heures à la Cinémathèque, angl. et fr.)



Kameramann Darius Khondji: Der Teamplayer Der Ehrengast des LuxFilmFest 2019 verrät welche Götter in seinem Filmolymp sitzen, warum das Wort seine Initialzündung ist und wem er sein erstes Erfolgserlebnis verdankt.

Von Flucht und den Geistern des Krieges

„Los Silencios“, von Beatriz Seigner, einer der Tipps des künstlerischen Leiters Alexis Juncosa, ist die Geschichte von Flüchtlingen eingepackt in eine Geistergeschichte. Auf der Flucht vor dem bewaffneten Konflikt in ihrer kolumbianischen Heimat treffen Nuria, Fabio und ihre Mutter Amparo nahe der Grenze zwischen Brasilien, Kolumbien und Peru auf einer kleinen Insel inmitten des Amazonas ein – und entdecken, dass die ganze Insel von Geistern bevölkert scheint. (heute um 19 Uhr, Cinémathèque, spanisch mit englischen Untertiteln)



Die kleinen Sorgen eines großen Hedonisten

Mit seinem Abschlussfilm „The Beach Bum“ präsentiert das LuxFilmFest eine internationale Premiere. Moondog, ein rebellischer Stoner, lebt sein Leben nur nach den eigenen Regeln. Doch als seine Geldreserven versiegen, muss er sich etwas Neues einfallen lassen, um über die Runden zu kommen. Der Film von Harmony Collins („Springbreakers“) mit Matthew McConaughey, Snoop Dogg, und Isla Fisher verspricht abgefahrene Unterhaltung. (Sonntag, um 19 Uhr, Kinepolis Kirchberg, engl. mit fr. und nl. Untertiteln)

On retient son souffle!

La Cérémonie de remise de prix du Prix Documentaire by BGL BNP PARIBAS doté de 5 000 € aura lieu dimanche à la Cinémathèque à 19 heures. Et à 21 heures, le clou du spectacle: le Grand Prix By Orange sera dévoilé.



Toujours dimanche: le festival se clôturera par la projection à 21 heures du Grand Prix Orange, le film primé la veille lors de la remise des prix.







Programmation détaillée ici.