Was Luxemburgs Kunstmuseen 2019 zu bieten haben

Sophia SCHÜLKE Das neue Ausstellungsjahr kündigt in Luxemburg wieder Spannendes in Sachen Kunst an. So holen die Museen im Jahr 2019 etwa aufregende Werke von Theodoor van Loon, Joseph Kutter und David Wojnarowicz hervor. Ein kleiner Ausblick auf die kommenden Schauen.

Ob Barockmalerei, zeitgenössische Installationen oder urluxemburgisches Kulturgut – was es 2019 in welchen Museen zu sehen gibt.

Musée National d'Histoire et d'Art Das Kunstmuseum am Fischmarkt eröffnet seine erste neue Ausstellung des Jahres 2019 mit einem Leckerbissen der Barockmalerei. Unter dem Titel „Théodore van Loon – Un peintre caravagesque entre Rome et Bruxelles“ werden zwischen dem 15. Februar und dem 26. Mai Werke des flämischen Malers gezeigt, der bei Caravaggio in die Lehre ging.

Im Frühsommer folgt „Body Fiction(s)“ vom 17 ...