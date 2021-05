Warum Serge Tonnar „belsch Plaasch“ singen wird

Foto: Gerry Huberty

Er will raus aus seinem Proberaum, auf die Bühne, vor sein Publikum. Serge Tonnar weckt an diesem Freitag die Rockhal nach einem Jahr der Pandemie aus ihrem Dornröschenschlaf. Eine lange Zeit, in der Live-Konzerte mit Präsenzpublikum selten wie nie zuvor waren.