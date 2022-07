Im Naturmuseum Warum Japaner Blüten feiern und Blätter sammeln von Marc THILL / Heute um 06:00

Alles fing mit einem Bonsai an. Robert Weis war als Kind von den gezähmten Bäumen in Miniatur begeistert, interessierte sich für Kultur, Natur und Geschichte Japans, wurde Paläontologe im Museum und hat nun die Ausstellung „Spirit of Shizen“ kuratiert. Foto: Chris Karaba