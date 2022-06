Warum die documenta heute und in Zukunft sinnvoll ist

Foto: dpa

Am Tag nach dem Abhängen des umstrittenen Großbanners „People’s Justice“ des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi, bleiben auf dem Friedrichsplatz das leere Gerüst sowie die Ständer für die ebenfalls entfernten Pappfiguren zurück. Das Großbanner wurde nach öffentlicher Kritik wegen antisemitischer Bildsprache entfernt. Die von einem Antisemitismus-Eklat erschütterte documenta fifteen in Kassel geht in ihre zweite Woche.