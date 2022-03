Start in 100 Tagen: 700 Exponate von 130 nationalen und internationalen Leihgebern in 31 Ausstellungsräumen auf 2.000 Quadratmetern.

Trierer Megaevent

Warum das antike Rom unterging

Noch 100 Tage bis zur Ausstellung „Untergang des Römischen Reiches“: Im 5. Jahrhundert zerfiel das Weströmische Reich. Viele Mythen ranken sich darum. Eine große Landesausstellung in Trier, dem „Rom des Nordens“, zeigt den Untergang des Imperiums aus verschiedenen Perspektiven.

(KNA) - Auf dem Höhepunkt der Macht erstreckte sich das Römische Reich über den gesamten Mittelmeerraum. Lange sicherten eine gut funktionierende Verwaltung und ein mächtiges Heer die Stabilität des Reiches. Doch 476 nach Christus ging das Weströmische Reich mit der Absetzung des Kaisers Romulus Augustulus unter.



Was waren die Gründe dafür? Hatten die Barbaren Schuld? Welche Rolle spielte das Christentum? Diesen Fragen geht im Juni eine große Landesausstellung in drei Trierer Museen nach. 100 Tage vor dem Start präsentierten die Organisatoren das Begleitprogramm und Details zur Schau.

Mindestens 100.000 Besucher und ein internationales Publikum wollen die Ausstellungsmacher mit der Römer-Schau ab dem 25. Juni bis zum 27. November erreichen. Gezeigt werden rund 700 Exponate von 130 nationalen und internationalen Leihgebern in 31 Ausstellungsräumen auf 2.000 Quadratmetern.



Das Begleitprogramm umfasst 300 Veranstaltungen, darunter Themenführungen, Vorträge, Lesungen, Diskussionen, Konzerte und Theater sowie gezielte Angebote für Kinder. Unter anderem gibt es Führungen, kreative Schreibworkshops für Jugendliche oder eine Schauspielführung.

Erstmal geht den Angaben zufolge eine Sonderausstellung auf den Umbruch und den Untergang des römischen Imperiums ein. Die drei beteiligten Häuser setzen Schwerpunkte.

Das Rheinische Landesmuseum zeichnet die großen Entwicklungen und Prozesse nach, die im 4. und 5. Jahrhundert zum Niedergang des Weltreiches führten: chaotische Machtverhältnisse, schwindende kaiserliche Macht, blutige und verschwenderische Kriege, wechselvolle Beziehungen zwischen Römern und anderen Gruppen. Das in dem Zusammenhang oft genannte Wort Völkerwanderung sei jedoch irreführend, sagte Museumsdirektor Marcus Reuter: „Es sind keine Völker gewandert, sondern allenfalls kleine Gruppen in unterschiedlicher Zusammensetzung“ - manche feindlich gesinnt, manche friedlich.

Weniger kriegerisch geht es im Museum am Dom zu, das auf die Rolle des aufsteigenden Christentums in der Übergangszeit eingeht und erzählt, wie die Kirche das politische Machtvakuum besetzte und die Welt sich neu ordnete. In Trier, dem ältesten Bistum Deutschlands, lassen sich die Anfänge des Christentums nach Worten des Generalvikars Ulrich Graf von Plettenberg besonders gut nachvollziehen. Besucher können Hintergründiges zum heiligen Paulinus erfahren, außerdem Einblicke in das Leben einer frühchristlichen Elite erhalten. Präsentiert werden etwa besondere archäologische Funde aus Gräbern wie Purpur, Seidenstoffe und golddurchwirkte Gewänder.

Das Stadtmuseum konzentriert sich anhand von Kunstwerken auf das Fortleben römischen Einflusses in der Kunst- und Kulturgeschichte - wo das Römische Reich bis heute als Maßstab für Macht, Kultur und Zivilisation dient. Das Haus zeigt „Visionen und Mythen“ zum Erbe des Imperium Romanum, etwa die Mythisierung des Untergangs durch spätantike Kirchenväter oder Vorstellungen von Freiheit und Unabhängigkeit für ehemals Beherrschte. Zu sehen ist beispielsweise das Gemälde „Die Plünderung Roms durch die Barbaren 410“, das zur Ikone des Untergangs wurde.





Die Antike prägt bis heute sichtbar das Selbstverständnis der Stadt Trier – die vor etwa 2.000 Jahren von den Römern mit dem Namen Augusta Treverorum gegründet wurde. Unter Kaiser Konstantin dem Großen (zwischen 270 und 288 bis 337 n. Chr.) entwickelte sich die Stadt zu einer Machtzentrale und zeitweise zum Regierungssitz des Römischen Reiches. Zahlreiche Bauten in der Stadt zeugen vom einstigen römischen Einfluss. 1986 nahm die UNESCO die römischen Baudenkmäler wie Porta Nigra, Konstantinbasilika, Kaiserthermen sowie den Dom und die Liebfrauenkirche in die Liste des Weltkulturerbes auf.



