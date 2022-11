Aktivistinnen klebten sich an Andy Warhols berühmten Siebdruck „Campbell’s Soup“. Die Bilder selbst blieben bei dem Angriff unbeschädigt.

Australien

Warhol-Werk im Visier von "Klima-Klebern"

Video: Stop Fossil Fuel Subsidies



(AFP/MS) - Das berühmte Werk „Campbell’s Soup“ von Andy Warhol, das in Australien ausgestellt ist, wurde am Mittwoch zum Ziel von Klimaaktivistinnen, die ihre Hände auf die durchsichtigen Schutzhüllen klebten. Der Vorfall reiht sich ein in ähnliche Aktionen gegen bekannte Kunstwerke auf der ganzen Welt. Die eigentlichen Kunstwerke blieben bei dem Angriff unbeschädigt. Beide Aktivistinnen zeichneten auch Graffiti auf die Schutzvorrichtungen der verschiedenen Leinwände.

Die Aktion wurde in der australischen Nationalgalerie in Canberra von einer Gruppe namens „Stop Fossil Fuel Subsidies Australia“ durchgeführt, die sich gegen Subventionen für fossile Brennstoffe wendet.

„Stop Fossil Fuel Subsidies Australia“ erklärt, Teil eines „globalen Netzwerks für zivilen Widerstand“ zu sein, einer informellen Gruppe von Umwelt- und Klimaaktivisten, die in den letzten Wochen Schlagzeilen gemacht haben, indem sie den Schutz von unschätzbaren Kunstwerken beschädigten.

„Gefahr des Kapitalismus“

Die Klimaaktivistinnen erklärten, dass sie Warhols Siebdruck als Ziel gewählt hätten, um die „Gefahr des Kapitalismus“ zu betonen. „Andy Warhol hat den verrückt gewordenen Konsumismus in seiner ikonischen Serie dargestellt. Und jetzt ist der Kapitalismus verrückt geworden“, sagte die Demonstrantin Bonnie Cassen in einer Erklärung.

Andere Klimaaktivisten klebten kürzlich ihre Hände auf ein Gemälde von Goya in Madrid, spritzten Tomatensuppe auf Van Goghs „Sonnenblumen“ in London und verteilten Kartoffelpüree auf einem Meisterwerk von Claude Monet in Potsdam bei Berlin.

Leitartikel: Man darf Kunst nicht in Geiselhaft nehmen