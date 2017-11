Von Sarah München

Eigentlich sollte alles so sein wie jedes Jahr. Patrick Hartert sollte auf der Bühne der Walfer Bicherdeeg stehen und die Büchermesse musikalisch untermalen. Seit Jahren war der Vollblutmusiker fester Bestandteil der Messe. Auch die 23. Ausgabe der Bicherdeeg hat er mit vorbereitet. Doch Anfang Oktober ist Hartert verstorben, er kam bei einem Autounfall ums Leben. „Petz hat den Samstagabend geplant, wir werden diesen Tag ganz ihm widmen“, sagt Bürgermeisterin Joëlle Elvinger bedrückt.



Dann blickt sie wieder in die Zukunft und stellt im Maison Dufaing in Walferdingen weitere Details der Walferdinger Bicherdeeg (18./19. November) vor. Im Publikum sitzt auch ein junger Mann und schreibt fleißig mit. Gianni di Paoli ist nicht nur Schüler der zwölften Klasse des Lycée Robert Schuman, er ist auch „Chefredakteur“ wie sein Lehrer Luc Wildanger ihn mit einem Augenzwinkern vorstellt.



Er und etwa 40 Mitschüler sind die Herausgeber einer Schülerzeitung, die drei Mal im Jahr erscheint. Und weil das so gut läuft und weil die jungen Nachwuchsjournalisten so motiviert und engagiert sind, sind sie auch Teil der Walfer Bicherdeeg. „Wir werden Informationen sammeln und Interviews führen, drucken und dann am nächsten Tag verteilen“, erklärt Gianni. Neu ist, dass die Schüler auch schon am Eröffnungstag eine kleine Infobroschüre drucken. „Deswegen bin ich hier, um Infos zu sammeln“, erklärt er.



Live zeichnen und schreiben



Das ist nicht die einzige Neuerung in diesem Jahr. Oberthema das Bicherdeeg ist „Kreativitéit – iwwert Iddien an Inspiratioun“. „Dazu passt auch, dass wir erstmals unser neues Kulturzentrum eng in die Veranstaltung eingebunden haben“, sagt die Bürgermeisterin.



Im Kulturzentrum CAW stellen die Künstler Jean-Marie Biwer und der 25-jährige Jérôme Koch ihre Werke aus. Außerdem finden in diesen Räumen Lesungen für Erwachsene sowie Workshops und Livezeichnen mit dem Künstler Pit Wagner statt.



Neu ist auch die „Walfer Autorenresidenz“. Natalie Ronvaux und Gast Groeber geben live Einblicke in ihren Beruf als Schriftsteller. Die Besucher können sie bei ihrem Arbeitsprozess begleiten und mit ihnen sprechen. Das Ergebnis wird im Anschluss an die Bicherdeeg veröffentlicht. Neben diesen Angeboten, gibt es viele neue Bücher, zahlreiche Lesungen, Ausstellungen, Workshops, vielen Angebote für Kinder und Konzerte, u.a. von Serge Tonnar und Legotrip.



Seit Jahren sind die Walfer Bicherdeeg die größte Buchmesse in Luxemburg. In Zahlen: 62 Autoren, 46 Verlage, 25 Institutionen und Vereinigungen, zehn Buchhandlungen und 95 Verkäufer. Die Veranstalter erwarten 12 000 Besucher. Inoffizieller Start ist schon am Donnerstag, 16. November. Dann wird der Luxemburger Buchpräis im Festzelt verliehen. Einen Tag später treten die drei ehemaligen Coverbands Facsination, The Challengers und Lifestyle um 20.30 Uhr im Festzelt auf.



Doch sind Bücher noch zeitgemäß? Werden die kommenden Generationen solche Messen in Zukunft überhaupt noch besuchen und gebundene und gedruckte Bücher lesen? „Ich denke schon“, sagt Gianni. Doch er weiß auch, dass es schwer ist, junge Leute für Literatur und dann auch noch für Luxemburger Bücher zu begeistern. „Die meisten lesen eher deutsche oder englische Bücher. Wir hoffen aber, mit unseren Projekt das Interesse für Luxemburger Literatur zu wecken.“



Weitere Infos auf www.bicherdeeg.lu