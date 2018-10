„Wär een nëmme gutt futti“

„Déi bescht Manéier, aus der Landschaft ze verschwannen“ vum Guy Rewenig am Kapuzinertheater. Eng Theaterkritik.

Mat senger Geschicht „Déi beschte Manéier, fir aus der Landschaft ze verschwannen“ leet de Guy Rewenig säi Fanger op wonne Plazen an der Lëtzebuerger Gesellschaft. Dobäi gëtt et net nëmmen dem Félicie schwëmmeleg.

„Gesinn ech d'Männercher?“, freet d'Félicie. Hire Mann awer, den Henri, lauschtert net no. Hier laacht viru sech hin an ass hell ewech vun der Schwäiz an dem Kurhotel Val Gran Dioza. Oder mécht hien nëmmen esou? „Déi Loft. Kill. An e bësse schaarf. Wéi wa Ginseng dra wär.“ D'Félicie hält sech drun, „äntwer mer, Henri, gesinn ech d'Männercher?“ a grommelt um Enn: „Et ass ëmmer d'selwecht. Du äntwers net.“

Déi eeler Koppel huet sech net vill méi ze soen ...