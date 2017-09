Von Sarah München



Eine Wohnung hat Marco Serafini in Luxemburg schon lange nicht mehr. Wenn er mal wieder in seiner Heimat zu Gast ist – so wie aktuell – übernachtet er im Hotel. Das ist er gewohnt, das macht er acht Monate im Jahr. Marco Serafini ist Filmregisseur, immer unterwegs, selten lange an einem Ort.



Als er vor vier Jahrzehnten seine Heimat Richtung München verließ, um Filmregisseur zu werden, war für ihn klar: „Wenn ich diesen Beruf wähle, habe ich keine Chance, je wieder zurückzukommen ...