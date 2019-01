Vor 75 Jahren starb der Maler Edvard Munch

Er gilt als einer der bedeutendsten Maler der Kunstgeschichte und Wegbereiter der Moderne: Edvard Munch. Seine Bilder aber geben Einblick in eine geschundene Psyche.

(KNA) - Wer kennt das suggestive Gemälde nicht? Ein Steg am Meeresufer, Abendstimmung. Hinten links zwei Spaziergänger. Und im Vordergrund diese Gestalt in dunklem Gewand. Die Hände in höchster Erregung zum Kopf erhoben, die Augen aufgerissen, den Mund weit geöffnet. "Der Schrei" von Edvard Munch gehört zu den wenigen Gemälden, die gleichsam ins kollektive Gedächtnis der Menschheit eingegangen sind. Sein Schöpfer starb vor 75 Jahren, am 23. Januar 1944, auf seinem Landsitz bei Oslo.

Vier Mal hat Munch dieses Motiv ausgestaltet, in Pastell und Tempera, als Lithografie und - stark verändert - als Federzeichnung ...