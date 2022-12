Er war Sprachrohr der ersten Punk-Generation, doch musikalisch war ihm das Genre zu eng. Mit 50 starb er – mitten in einem großen Comeback.

Der undogmatische Punk

Vor 20 Jahren starb Joe Strummer

Tom RÜDELL Er war Sprachrohr der ersten Punk-Generation, doch musikalisch war ihm das Genre zu eng. Mit 50 starb er – mitten in einem großen Comeback.

„Plötzlich und unerwartet“ ist eine gängige Floskel aus Todesanzeigen und auf wenige prominente Todesfälle traf sie mehr zu als auf Joe Strummer: Der ehemalige Frontmann von The Clash starb zwei Tage vor Heiligabend im Jahr 2002. Er fiel in seinem Haus im britischen Somerset von jetzt auf gleich tot um. „Mit dem Tod ist nicht zu verhandeln. Wenn er will, kommt er“, schrieb Karl Fluch in einer gelungenen Mischung aus Nachruf und Hommage im Oktober 2022 für den österreichischen Standard. Und weiter: „Der ehemalige Sänger von The Clash war 50, als ihm der Sensenmann einen angeborenen Herzfehler in Rechnung stellte“ - von dem zu Lebzeiten niemand wusste. Ein tragisches Ende, in mehrfacher Hinsicht.

Geboren als John Graham Mellor in Ankara hatte der Sohn eines britischen Diplomaten schon zu Schulzeiten mit einem Spitznamen Position bezogen: Im Internat nannte er sich „Woody“, in Verehrung des linken Folksängers Woody Guthrie. Als Linkshänder muss er aus seiner Sicht „falsch herum“ Gitarre spielen, es reicht nur zum „Schrammeln“, also nennt er sich fortan Joe Strummer. Ein Grafikstudium bricht er ab, es verschlägt ihn in die Hausbesetzerszene im Westen Londons. Mit Gitarrist Mick Jones und Bassist Paul Simonon gründet Strummer 1976 die Punkband The Clash - und wird als ihr Rhythmusgitarrist und vor allem als ihr Frontmann zur Ikone.

Punk-Texte auf der Schreibmaschine

Das England der mittleren bis späten 1970er ist in der Rezession gefangen, Massenarbeitslosigkeit, Drogenprobleme, Wohnungsnot sind an der Tagesordnung. Am Horizont dräut der Thatcherismus, die Stimmung in London ist apokalyptisch - doch gerade deshalb boomt der Punk. The Clash erhalten schon für ihr gleichnamiges Debütalbum einen gut dotierten Plattenvertrag.

Das Duo Jones/Strummer entdeckt sein Talent fürs Songwriting, Strummer kommt der Part des Texters zu: „Sobald er gelernt hatte, eine Schreibmaschine zu benutzen, flossen die Texte nur so aus ihm heraus“, beschrieb Jones später den Schaffensprozess. Er musste zu den Texten „nur noch ein paar Takte Musik beisteuern“ - mit dieser Arbeitsweise landen die beiden später auf der Rolling Stone-Liste der besten Songwriter aller Zeiten auf Platz 57 von 100.

„Phony Beatlemania“

Strummer und The Clash lösen mit dem Punk den Rock’n’Roll und den Beat der 50er und 60er ab - „phony beatlemania has bitten the dust“, die heuchlerische Beatlemania hat ins Gras gebissen, so schreibt Strummer in der Clash-Hymne „London Calling“ im Jahr 1979. Das dazugehörige Doppelalbum wird zu einer der meistverkauften Rockplatten aller Zeiten, das Coverfoto, auf dem Paul Simonon seinen Fender-Bass zertrümmert, zu einem der wichtigsten Bilder in der Ikonographie der Popmusik. Die Trümmer des Instruments sind heute im Museum of London zu besichtigen.

Dabei war die Band, aber vor allem ihr Frontmann, ein wandelnder Widerspruch: Anders als seine Bandkollegen aus dem Londoner Problemstadtteil Brixton kam Strummer nicht aus der Unterschicht, wurde aber als Hausbesetzer freiwillig ein Teil davon. The Clash verdienten gut, gingen aber letztlich pleite. Für ihre Verträge mit Major Labels und ihren Erfolg in den USA wurden sie oft genug des „sell out“, des Ausverkaufs des britischen Punk-Ideals bezichtigt, begründeten das aber damit, möglichst viele Menschen erreichen zu wollen. Und letztlich verzichteten sie auf viel Geld, weil sie darauf bestanden, dass die Doppel- und Tripelalben „London Calling“ und „Sandinista!“ zum gleichen Preis verkauft werden wie eine Einzelveröffentlichung.

Weitaus vielschichtiger als „einfach nur Punk“ ist vor allem die Musik, die Strummer und Jones kreieren, bis sie sich 1983 auseinanderleben: Auf „London Calling“ und „Sandinista!“ finden sich Rockabilly, Ska, Punk, Dub, Reggae, Jazz, Disco und frühe Rap-Anklänge, mit Elan gespielt von einer Gruppe weißer Engländer.

Entsprechend undogmatisch war Strummers - immer linke - Haltung. Er liebte teure amerikanische Autos, aber als er nach einer Wette mit der BBC-Moderatorin Anne Nightingale einen Cadillac gewann, ließ er ihn versteigern und die Erlöse den Einwohnern der verarmten englischen Stahlarbeitersiedlung Corby zukommen. Er nannte sich Sozialist, schreibt in „The Magnificient Seven“ aber bittere satirische Zeilen über Marx und Engels und den real existierenden Sozialismus. Das dazugehörige Riff wird, weit weg vom Punk der britischen Arbeiterstädte, zum begehrten Sample der aufkommenden Hip-Hop-Bewegung in New York. Wer den Song hört, erkennt sofort warum - und auch, warum das betonköpfigen Szenegängern auf lange Sicht nicht gefallen konnte.

„Karl Marx and Friedrich Engels / Came to the checkout at the 7-11 /

Marx was skint, but he had sense / Engels lend him the necessary pence“

Als The Clash 1986 nach immer schlimmeren Querelen auseinanderbrechen, stürzt Strummer zunächst in die Bedeutungslosigkeit, so scheint es zumindest. Er zieht sich zurück, „ich musste mich selbst auseinandernehmen, um mich wieder zusammenzusetzen“, so wird er es später nennen. Dieses „Zusammensetzen“ mündet zunächst in einem Soloalbum namens „Earthquake Weather“ (1989) und in diversen Kooperationen und Gastauftritten, etwa als Vertretungssänger für den drogengebeutelten Shane McGowan bei den Pogues.

Plötzlicher Tod auf einem Karrierehöhepunkt

Ein Herztod mit 50 ist für jeden tragisch. Der Zeitpunkt seines eigenen Todes in Joe Strummers Künstlerbiographie ist, wenn das geht, noch ein bisschen tragischer. Denn 1999 hatte er mit seiner neuen Band The Mescaleros gerade erst wieder die größere Bühne betreten und mit seinem undogmatischen Punk-Verständnis zwei absolute Juwelen produziert: „Rock Art and the X-Ray Style“ (1999) und „Global A Gogo“ (2001) sind eine absolut würdige Fortsetzung der Clash-Karriere und des Clash-Sounds, erweitert um DJ-Samples und Electro-Elemente - unkonventionell und doch traditionell.

Sein Tod im Dezember 2002 fiel mitten in die Arbeit am dritten Mescaleros-Album „Streetcore“, es erschien 2003 posthum und zeigte musikalisch wieder etwas mehr Geradlinigkeit - inklusive der Countryballade „Long Shadow“, einer Auftragsarbeit für Johnny Cash. Die Rohversion von Bob Marleys „Redemption Song“, drei Tracks später, rührt schon alleine zu Tränen - das Endprodukt im Duett mit Cash findet sich dann auf dem ebenfalls posthum erschienenen Johnny-Cash-Box Set „Unearthed“.

2022 erschienen die drei Mescaleros-Alben als üppig ausgestattete 7-LP-Box mit umfangreicher Dokumentation und unveröffentlicht - eine hochverdiente Hommage zu Strummers 20. Todestag bzw. 70. Geburtstag. Vom Gesamtwerk von The Clash existieren bereits seit 2013 eine 8-LP-Box sowie unter dem Titel „Sound System“ eine 11-CD-Box.

