Der Historiker und Buchautor Gerd Krumeich erklärt im Interview, was am Versailler Frieden so fatal war und dass keiner behaupten kann, ein anderer Friede sei damals nicht möglich gewesen.

Kultur 1 10 Min.

Vor 100 Jahren unterzeichnet: Der Versailler Frieden

Marc THILL Die Niederlage im Ersten Weltkrieg, die Frage der Kriegsschuld und die schwierigen Friedensbedingungen im Versailler Vertrag von 1919 haben die politische Entwicklung Deutschlands nachhaltig geprägt.

In einem Gespräch mit Prof. Dr. Gerd Krumeich, das am Rande einer Konferenz des Instituts Pierre Werner geführt wurde, erklärt der frankophile Historiker und Buchautor, was am Versailler Frieden so fatal war und dass keiner behaupten kann, ein anderer Friede sei damals nicht möglich gewesen. In Deutschland sind nach dem Ersten Weltkrieg nur wenige Kriegsdenkmäler zur Erinnerung an die gefallenen Soldaten errichtet worden. Warum eigentlich? Die Kriegsdenkmäler in Deutschland sind meistens entweder aus der Zeit nach 1930 oder sie sind von den Nazis nach 1933 aufgestellt worden ...