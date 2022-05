Am Bahnhof zeigen Luxemburgs beste Street Photographer zusammen mit internationalen Gästen das Beste aus dem Genre.

„Street Photography Festival“ in den Rotondes

Von wegen graue Asphaltwüsten

Nora SCHLOESSER Am Bahnhof zeigen Luxemburgs beste Street Photographer zusammen mit internationalen Gästen das Beste aus dem Genre.

Auf zum „Luxembourg Street Photography Festival“ in den Rotondes! Die sechste Auflage des Festivals ist nur noch über das Wochenende bis zum Montag, dem 9. Mai zu sehen. Hier erwartet die Besucherinnen und Besucher nicht nur bekannte Gäste, sondern auch mehrere Ausstellungen, Konferenzen und Workshops. Am Donnerstag, dem 5. Mai, fand bereits die Vernissage statt. Hier die schönsten Bilder vom Fotografenabend:



48 Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL

Bildergalerie

Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL Bei der Eröffnung in den Rotondes trafen die Künstler und das "Street Photography" begeisterte Publikum aufeinander. Foto: Viktor WITTAL

Das Festival feiert die Straßenfotografie in all ihren Facetten und Formen: Von laien- und amateurhaften Ansätzen bis hin zu konzeptuellen Herangehensweisen. Ein breit gefächertes und mannigfaltiges Publikum ist also herzlich Willkommen.

Im Rahmen des „Luxembourg Street Photography Festivals“ erhielten die Rotondes schon mehrmals die Möglichkeit, renommierte Fotografinnen und Fotografen zu empfangen. Darunter Sabine Weiss, Harry Gruyaert und Jane Evelyn Atwood.

8 Der britische Fotograf Matt Stuart weiß, wie man den Fokus bei Straßenfotografie richtig setzt. Foto: Matt Stuart

Bildergalerie

Der britische Fotograf Matt Stuart weiß, wie man den Fokus bei Straßenfotografie richtig setzt. Foto: Matt Stuart
Der britische Fotograf Matt Stuart weiß, wie man den Fokus bei Straßenfotografie richtig setzt. Foto; Matt Stuart
Julie Hrudovas Straßenfotografien zeichnen sich durch jede Menge Originalität aus. Foto: Julie Hrudova

Auch dieses Jahr werden dem Publikum wieder spannende Paneldiskussionen mit angesehenen Künstlerinnen und Künstlern angeboten. So können die Festivalteilnehmenden sich beispielsweise am 7. Mai auf den Briten Matt Stuart, einer der bekanntesten Straßenfotografen weltweit, freuen.

Begegnungen und Austausch

Ebenfalls Teil der diesjährigen Edition „Luxembourg Street Photography Festival“ ist die tschechische Fotografin Julie Hrudova – eine junge Künstlerin, deren Arbeit voller Originalität steckt.

Ganz neu dieses Jahr ist unter anderem die sogenannte „DiscoverBox“. Hier haben Besucherinnen und Besucher des Festivals die Möglichkeit, ihre eigenen Projekte und fotografischen Vorgehensweisen vorzustellen und sich untereinander auszutauschen.

8 Pierre Gély-Forts verleiht seinen Bildern einen düsteren Touch. Foto: Pierre Gély-Fort

Bildergalerie

Pierre Gély-Forts verleiht seinen Bildern einen düsteren Touch. Foto: Pierre Gély-Fort
So vielfältig kann Straßenfotografie sein. Foto: Jean-Christophe Béchet

Im Rahmen der Ausstellung „Street Photography Exhibition & Open Wall“ sind Werke von Anouk Flesch, Martine Pinnel, Reza Kianpour, Lex Kleren, Christof Weber, Moritz Klein, Raoul Ries, Bruno Oliveira, Marc Erpelding, Patrick Hoffmann, Eric Engel, Liz Lambert, Paulo Lobo, Gilles Kayser, Sven Becker, José Lopes Amaral, Dirk Mevis, Massica Bentahar und Véronique Fixmer zu sehen. Mit dabei sind auch zwei Luxemburger-Wort-Mitarbeiter: Christophe Olinger und ViktorWittal.

Das Fragment „Photo Collective“ und die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1TPTI und 2TPTI (begleitet von Joseph Tomassini) stellen ebenfalls ihre Arbeiten im Rahmen des sechsten „Luxembourg Street Photography Festival“ aus.

______

Weitere Informationen und Details wie die Öffnungszeiten finden sich unter: www.rotondes.lu

