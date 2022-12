Mit „Avatar: The Way of Water“ kommt der Film ins Kino, auf den Millionen Fans 13 Jahre lang warten mussten.

Kultur 4 2 Min.

Neue Filme im Kino

Von Pandora nach Charabie - das Kino will die Welt retten

Marc THILL Mit „Avatar: The Way of Water“ kommt der Film ins Kino, auf den Millionen Fans 13 Jahre lang warten mussten.

Millionen Menschen schauten 2009 auf einen fiktiven Planeten und in ein imaginäres Universum, das der Filmregisseur James Cameron fürs Kino erschaffen hat: Pandora. Sein Film „Avatar“, eine ökologische Fabel über die blauhäutigen Na'vis, denen eroberungssüchtige Menschen gegenüberstehen, wurde zum erfolgreichsten Film aller Zeiten. Der Film ist auch eine Metapher für die brutale Kolonisierung, mit der die Menschheit ganze Naturvölker dezimiert hat.

13 Jahre sind vergangen und der Nachfolgefilm „Avatar: The Way of Water“ will dieselben Kernbotschaften vermitteln und die Kinobesucher genauso in ihrer Seele berühren, wie dies mit dem ersten Film der Fall war. An diesem Mittwoch kommt der zweite Teil des Sci-Fi-Epos ins Kino. Vorschusslorbeeren gibt es viele, die Erwartungen sind dementsprechend groß.

Der Plot: Jake, der frühere US-Marine, der im ersten Film als Avatar von einem Clan der Na'vi aufgenommen wurde, hat mittlerweile gemeinsam mit der Na'vi Neytiri eine Familie mit eigenen Kindern gegründet und zwei weitere adoptiert. Da ihre Heimat aber nicht mehr sicher scheint, sehen sie sich gezwungen, zu fliehen und Zuflucht bei einem anderen Na’vi-Stamm zu suchen …

Ernest et Célestine: Le voyage en Charabie

Nicht nur die Na'vis kehren zurück auf die Leinwand: Zehn Jahre nach einem wunderbaren ersten animierten Spielfilm sind auch der zarte Bär Ernest und die kleine Maus Celestine für neue umwerfende Abenteuer zurück, wiederum mit den Stimmen von Lambert Wilson und Pauline Brunner. „Ernest et Célestine: Le voyage en Charabie“ entstand in dem Luxemburger Animationsstudio 352 und ist eine Koproduktion von Melusine Productions.

Der erste Film hatte dem Studio etliche Auszeichnung und eine Oscar-Nominierung gebracht. Nun zieht es Ernest und Celestine in Ernests Heimat Charabie, um dort die kaputte Geige des Bären reparieren zu lassen. Und da stellen sie fest, dass seit mehreren Jahren die Musik im ganzen Land verboten ist. Ein Leben ohne Musik ist für beide aber undenkbar.

„Le Otto Montagne“ und „Mon héroïne“

Zwei weitere Filme kommen diese Woche neu ins Kino: „Le Otto Montagne“, eine italienisch-belgische Produktion von Charlotte Vandermeersch und Felix Van Groeningen, die in Cannes den Jury-Preis gewonnen hat, und „Mon héroïne“, eine französische Komödie von Noémie Lefort.

Das vollständige Kinoprogramm findet sich auf: www.wort.lu/de/service/films#

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.