Drei Filme starten in dieser Woche neu im Kino: der Agententhriller "Red Sparrow", ein weiterer Teil von Dany Boons "Ch'tis" und das Krankendrama "Breathe" mit Andy Garfield.

Von Mördern, Sprachverwirrten und echten Kämpfern

Red Sparrow



Actionfilm, Literaturverfilmung, Spionagefilm, Thriller (USA 2018). Regie: Francis Lawrence. Mit Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts. 139 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 16 Jahren)



Russland während der Putin-Administrative: Dominika Egorova, eine disziplinierte und zu allem entschlossene Balletttänzerin, kann nach einer Verletzung ihren Beruf nicht mehr ausüben. Um auch weiterhin für ihre Mutter sorgen zu können, nimmt sie das lukrative Angebot an, sich im Red-Sparrow-Programm der russischen Regierung zu einer Geheimagentin ausbilden zu lassen. Die Ausbildung ist hart und führt sie körperlich wie seelisch an ihre Grenzen. Nachdem sie sie überstanden hat, soll Dominika den jungen amerikanischen CIA-Agenten Nathaniel Nash überwachen und herausfinden, wer der amerikanische Maulwurf in der russischen Politik ist. Doch schnell gerät das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Egorova und Nash außer Kontrolle und es ist nicht mehr klar, wer hier eigentlich für wen arbeitet ...



Der Thriller „Red Sparrow“ basiert auf dem gleichnamigen Roman des ehemaligen CIA-Agenten Jason Matthews, der die Filmrechte bereits vor Veröffentlichung des Romans für einen siebenstelligen Betrag an 20th Century Fox verkaufte. Regisseur Francis Lawrence hat bereits im Vorfeld in Aussicht gestellt, dass es in seinem Thriller in Sachen Sex und Gewalt wenig zimperlich zur Sache gehen wird. Und genau dieses pikante Detail ist den amerikanischen Fernsehstationen viel zu heiß. Weil der Kino-Trailer zu „Red Sparrow“ für prüde US-Zuschauer offenbar zu freizügig war, wurde Jennifer Lawrence in einer Schwimmhallen-Szene für den TV-Trailer nachträglich per Computereffekt neu eingekleidet.



Breathe

Drama, Romanze, Biopic (GB 2017). Regie: Andy Serkis. Mit Andrew Garfield, Claire Foy, Tom Hollander, Stephen Mangan. 118 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12)



Der unternehmungslustige Robin hat den größten Teil seines Lebens noch vor sich, als er er an Polio - Kinderlähmung - erkrankt und infolgedessen vom Hals abwärts gelähmt ist. Er will sein Leben danach jedoch nicht aufgeben und fortan nur noch leidend eingesperrt an einem Ort verbringen. Mit seiner hingebungsvollen und entschlossenen Frau Diana bereist er deshalb die Welt und verändert mit seiner Lebensfreunde, seinem Humor und Mut sein eigenes Dasein und das der Menschen, denen er auf seinem Weg begegnet.

„Breathe“ ist eine Filmbiografie über den Briten Robin Cavendish (1930-1996), der schwer an Kinderlähmung erkrankte. Cavendish entwickelte sich, trotz Handicap, zum Fachmann für seine Krankheit, fungierte als Berater für Krankenschwestern und setzte sich für Behinderte ein. Schauspieler Andy Serkis gibt mit diesem Film sein Regie-Debüt. Den meisten unter uns ist er für seine Motion-Capture-Rollen bekannt. So mimte er das Wesen Gollum in der „Lord of the Rings“-Trilogie und den Affen Caesar in der Neuauflage von „Planet of the Apes“.

La Ch’tite famille

Comédie (F 2018). Réalisation: Dany Boon. Avec Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand, Valérie Bonneton. 107 minutes. (Officiellement à partir de 6)



Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais!

Dany Boon a toujours revendiqué son identité Ch’ti. Pour donner naissance à «La Ch’tite famille», le cinéaste s’est posé la question suivante: «Et si, en arrivant à Paris, j’avais écouté les mauvais conseils de certains producteurs, qui me recommandaient de gommer mon accent. Un peu comme si on avait dit à Fernandel de mettre de côté ses racines méridionales! Ainsi, j’ai imaginé les mésaventures de Valentin qui s’invente une autre destinée, jusqu’au jour où ses mensonges le rattrapent…»