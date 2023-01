Das Orchestre Phiharmonique du Luxembourg zeigt sich bei den „Grands rendez-vous“ selbstbewusst in beeindruckender polnischer Umrahmung.

Konzertkritik

Von Licht und Schatten in der Philharmonie

Pierre GERGES Das Orchestre Phiharmonique du Luxembourg zeigt sich bei den „Grands rendez-vous“ selbstbewusst in beeindruckender polnischer Umrahmung.

In der unendlichen Serie der „Grands rendez-vous“, jenen Begegnungen, wo unser Orchester sich mit den auf der Weltbühne sich bewegenden Größen trifft und misst, bot die Philharmonie am Freitag ein atemberaubendes Hörvergnügen, in dem jugendliche Kraftentfaltung und erfahrene Tiefenschärfe wundervoll verschmolzen.

Der junge Dirigent Krzysztof Urbanski, begleitet von seinem Landsmann, dem feurigen Klaviermeister Jan Lisiecki, hatte noch ein ungemein erfrischendes Werk aus seiner Heimat mitgebracht, vier vorzügliche (sich an Stravinski anlehnende) Appetizer aus der Little Suite von Witold Lutoslawski, mit denen er die erwartungsvolle Zuhörerschaft begrüßte und auf den raumfüllenden, spätromantisch (Grieg) bis frühmodernen (Schostakowitsch) Abend einstimmte: entfremdend genug, um die Neugier zu wecken und versöhnlich genug im Ton, um die Hörgewohnheiten nicht auf Anhieb zu verstören.

Mit Griegs Klavierkonzert, einem ausgesprochen leidenschaftlichen Jugendwerk, stellte sich wohl bei vielen die Frage, wie bei diesem Konzertrenner heutzutage das Epische und das Melancholische nochmals in Einklang gebracht werden sollen, wie viel jubelndes Glück, welches Maß an lyrischen Ausbrüchen und pianistischen Eruptionen als zumutbar angenommen werden.

3 Das Konzert unter der Leitung von Krzysztof Urbanski sorgte für Bravo-Rufe. Fotos: Philharmonie / Eric Engel

Oder wäre es vielleicht von Vorteil, diesen Jungbrunnen einer glatteren, objektiveren oder gar intellektualisierenden Kur zu unterziehen und den hemmungslosen Schwung in seinem ausufernden Hedonismus einzudämmen?

Eloquenter Diskurs des Pianisten

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Bereits das einleitende Trommelfeuer sowie die darauffolgenden peitschenden Klavierkaskaden mit ihren Pedal gesättigten Starkstrom-Bässen verrieten, dass man nicht im Geringsten geneigt war, das glühende Licht des Nordens einzunebeln.

Urbanskis phänomenale Kontrolle über Tempo und Orchesterklang lässt bisweilen ein echtes Gefühl der Nostalgie aufblühen.

Auf der Stuhlkante sitzend, des Öfteren auch schwebend, führt Jan Lisiecki seinen überaus eloquenten Diskurs, nicht etwa um die Flucht zu ergreifen. Ganz im Gegenteil, um die sich immer wieder aufgerissenen Abgründe mit ebenso tiefem Empfinden auszukosten und mit seiner erstaunlich reifen Künstlerpersönlichkeit zu füllen.

Und dann, nach der Pause, die riesige Klangwelt von Schostakowisch in seiner 5. Sinfonie. Wie bei kaum einem anderen Komponisten wird dessen Werk immer wieder auf die Biografie bezogen (reduziert?), will sagen auf den beklemmenden Hintergrund einer angstgetriebenen Existenz.

Diese allgegenwärtige Verankerung ist weder falsch noch bedeutungslos, birgt jedoch die Gefahr, das Eigenartige und das Ambivalente einer großartigen Musiksprache aus dem Blick zu verdrängen und bis zur Durchsichtigkeit auf bestimmte historische Zusammenhänge zu verdünnen.

Energieausbrüche und fesselnde Sprengkraft

Krzysztof Urbanski muss man bei dieser OPL-Aufführung zugutehalten, dass er in seiner musikalischen Zielstrebigkeit, zumindest in den zwei ersten Sätzen, die erdrückende Stimmungsmalerei weitgehend ausblendet. In sehr moderatem Fluss zeichnen die anfänglich etwas zögernden Streicher eine gleißende Traumlandschaft, in der die Harfe diskrete Orientierungshilfen einstreut. Urbanskis phänomenale Kontrolle über Tempo und Orchesterklang lässt bisweilen ein echtes Gefühl der Nostalgie aufblühen.

Nach der Pause tauchte das Orchester in die riesige Klangwelt von Schostakowisch ein. Foto: Philharmonie / Eric Engel

Auch das federnden Schrittes belebte Allegretto vermag vieles mitzuteilen, ohne es gleich mitzuschreien, die kreidebleichen Eintrübungen des Largo allerdings scheinen ohne den Geist des Schreckens kaum denkbar. Kraftvolle Steigerungen und wütende Energieausbrüche im Finale sorgen nicht bloß für fesselnde Sprengkraft, sie stürzen die Anwesenden in eine bodenlose Betroffenheit, die sich in ergriffenen Bravo-Rufen brausend entlädt.

