D’Woch am Kino

Von der Bretagne ins Nobelrestaurant

Nora SCHLOESSER Kurz vor Halloween hätte die Kinowoche düsterer ausfallen können, doch mit den Neuheiten der kommenden Woche ist für jedes Gemüt etwas dabei.

Eine luxemburgische Koproduktion, eine Reihe von Komödien, ein Restaurant-Drama und ein Thriller-Krimi, der auf wahren Begebenheiten basiert. Die kommende Woche im Kino wird abwechslungsreich.

„Die Mucklas“

Nicht Pettersson und Findus, sondern die winzigen Nebenfiguren, die Mucklas, stehen in Ali Samadi Ahadi Spin-off „Die Mucklas ... und wie sie zu Pettersson und Findus kamen“ im Zentrum der Geschichte. Ein Familienfilm, der obendrein von Amour Fou (Luxemburg) koproduziert wurde.

„Boiling Point“

Jede Menge Dramatik und Spannung in einem Restaurant und vor allem in einer einzigen zusammenhängenden Szene, denn Philip Barantis „Boiling Point“ wurde in einer Plansequenz gedreht. Der Streifen aus den UK erzählt den stressigsten Tag eines Chefkochs und seines Teams: der Freitag vor Weihnachten.

„Holy Spider“

Keine True Crime Serie, dafür ein True Crime Film: „Holy Spider“ basiert auf einer Mordserie von Prostituierten, die sich von 2000 bis 2001 in Maschhad, Iran ereignete. Im Zentrum des Streifens, der bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes im Wettbewerb gezeigt wurde, steht ein religiöser Familienvater. Überzeugt davon, Maschhad von „unmoralischen Prostituierten bereinigen“ zu müssen, entwickelt er sich zu einem fanatischen Mörder.

„L’Ecole est à nous“

Was wird wohl passieren, wenn Schüler die Kontrolle über die Schule übernehmen und tun, was sie wollen? Ein Experiment, das die Mathelehrerin Virginie Thévnot in Alexandre Castagnettis Komödie „L’Ecole est à nous“ ausprobiert.

„Lyle, Lyle, Crocodile“

Eine Freundschaft zwischen einem kleinen Jungen und einem singenden Krokodil. Dass das funktioniert zeigt der, auf einem Kinderbuch basierenden Animationsfilms „Lyle, Lyle, Crocodile“.

„Plancha“

Nach „Barbecue“ (2014) lässt Eric Lavaine in „Plancha“ dieselbe Freundesgruppe wieder für einen 50. Geburtstag zusammenkommen. Diesmal im bretonischen Herrenhaus der Familie von Yves, dem Geburtstagskind. Doch das Wetter in der Bretagne hält ebenso viele Überraschungen bereit wie die Komödie selbst.

„Mascarade“

Ein Gigolo verliebt sich in eine charmante Betrügerin - das ist der Beginn eines machiavellischen Plans. Aber sind beide tatsächlich bereit, alles für den anderen zu opfern? Darum dreht sich „Mascarade“ von Nicolas Bedos, der ebenfalls diese Woche in den hiesigen Kinos anläuft.

