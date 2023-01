Die anspruchsvolle Doku-Serie „Art Crimes“ oder die ambivalente Stellung des Kunsträubers in der öffentlichen Rezeption.

Vom Risiko, Täter zu Helden zu machen

Marcel KIEFFER Die anspruchsvolle Doku-Serie „Art Crimes“ oder die ambivalente Stellung des Kunsträubers in der öffentlichen Rezeption.

Von Kunsträubern geht eine seltsame Faszination aus. Ob dies dem Umstand geschuldet ist, dass sie sich als solche in der Regel nicht an Leib und Leben anderer Menschen vergehen und der davon ausgehenden irrigen Meinung, sie wären sogar auf ihre Weise Kunstliebhaber einer besonderen Art?

Der deutsch-französische Kultursender arte rückt dieser Illusion auf seine Weise zu Leibe, indem er derzeit eine über seine Mediathek-App zugängliche, hervorragend gemachte deutsch-italienische Serie dem Thema widmet – und dabei doch zumindest haarscharf am Risiko einer allzu vorteilhaften Rezeption des Bilderdiebs vorbeischrammt.

„Art Crimes – Die Kunst des Diebstahls“ ist eine exzellente, alle Register des Spannungsgenres ziehende und mit atmosphärisch sehr intensiven Sequenzen bestechende Doku-Reihe, die den Zuschauer geschickt in die trübe Welt des Kunstraubs einführt.

Kriminelle Unterwelt

Wie eng diese allerdings mit der dunklen kriminellen Unterwelt verbunden ist, die für so viel Leid und Bosheit in der Gesellschaft verantwortlich ist, wird dabei schon auf Anhieb deutlich.

Die Serie neigt dazu, die Kunsträuber auf ein Podest zu stellen, spricht ihren Taten dennoch nicht jegliche kriminelle Dimension ab. Foto: arte / UnknownMedia

Zwar haftete den beiden tollkühnen Dieben, die im Jahr 2002 bei einem unverfrorenen Einbruch zur hellen Tageszeit trotz schärfster Sicherheitsmaßnahmen zwei wertvolle Gemälde aus dem Amsterdamer Van Gogh Museum stahlen, der romantische Charme von Gentleman-Räubern à la Cary Grant an. Doch bewies letztlich die Tatsache, dass ihre rund 100 Millionen Euro wertvolle Beute – das Gemälde vom Sturm am Den Haager Seebad Scheveningen aus dem Jahr 1882 und eine Darstellung der reformierten Kirche in Nuenen von 1884 –, die 14 Jahre später im Versteck einer Camorra-Familie aus Neapel gefunden wurde, wie wenig es angebracht ist, in diesem Metier subtile Unterschiede zu machen.

Am Beispiel der beiden Amsterdamer Diebe, die sich ohne Scheu und Scham für die auf direkten Zeugenberichten fußende Dokumentation präsentierten, mag es zwar zutreffen, dass Kunsträuber selbst oft nur kleine Rädchen in einem großen, rücksichtslosen Geschäft sind – von Bedeutung und Wert der von ihnen gestohlenen Bilder hatten sie eigenen Aussagen zufolge nicht die geringste Ahnung. Letztlich ändert das aber nichts an der Tatsache, dass hier eine durch nichts zu rechtfertigende kriminelle Energie am Werk ist.

Nicht die geringste Reue

Unter Vorbehalten kann man der von dem renommierten Dokumentarautor Stefano Strocchi produzierten Serie durchaus vorwerfen, dass sie diese Tatsache verklärt, die Täter in gewisser Weise zu Helden macht. Dabei handeln diese nicht immer nach demselben Muster.

Von der glanzvollen Aura des verwegenen Bilderdiebs und Museumsschrecks bleibt – glücklicherweise! – dann doch in letzter Konsequenz nur ein trüber Schein übrig.

So auch der kunstbegeisterte junge norwegische Fußballprofi Pål Ender, der 1994 vor allem von dem Wunsch getrieben war, der Polizei ein Schnippchen zu schlagen und genau am Tag der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Lillehammer eine schmerzliche Provokation zu verpassen, als er aus der Nationalgalerie von Oslo den „Schrei“ von Edvard Munch raubte.

Wie er, zeigen auch jene Bilderdiebe, die 1969 in Palermo, 1979 in Gotha, 1983 in Budapest und 2007 in Nice zuschlugen und wertvolle Bilder von Caravaggio, Frans Hals, Raphael und Breughel stahlen, bis heute nicht die geringste Reue und rühmen sich im Licht einer öffentlichen Anerkennung, die ihnen diese Serie als Hauptdarsteller in einem ganz persönlichen Bravourstück beschert. Was der hervorragend gemachten, überaus spannenden und unterhaltsamen Produktion, einen doch irgendwie bitteren Beigeschmack gibt.

Doch arte wäre nicht arte, wenn es eine Dokumentation zeigte, der jeglicher differenzierte Ansatz abginge. So ist in „Art Crimes“ durchaus das Bemühen erkennbar, den Praktiken des Kunstraubs nicht jegliche kriminelle Dimension abzusprechen.

Zusammen mit den sich stolz präsentierenden Räubern, bekommen auch Kunstexperten, Journalisten und polizeiliche Ermittler die Gelegenheit, die jeweiligen Fälle in allen Details und mit ihren dann auch immer wieder doch in die dunklen Kanäle des organisierten Verbrechens führenden Hintergründe mit Archivmaterial, Kameraaufzeichnungen etc. authentisch nachzuzeichnen.



Von der glanzvollen Aura des verwegenen Bilderdiebs und Museumsschrecks bleibt – glücklicherweise! – dann doch in letzter Konsequenz nur ein trüber Schein übrig, auch wenn sich die Täter in ihrer selbst verstandenen Heldenrolle bestätigt glauben.

____________________

Die sechsteilige Doku-Serie „Art Crimes – Die Kunst des Diebstahls“ ist online auf arte verfügbar.

