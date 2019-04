Mal rätselhaft, mal surrealistisch, mal ironisch: Hieronymus Bosch, Salvador Dalí und Jeff Koons sehen im Ei ganz unterschiedliche Welten und reihen sich damit in eine lange Kunsttradition ein.

Vom Eierkult zur unbezahlbaren Kunst

Sophia SCHÜLKE Der Frühlingskult um das Ei war bereits jahrtausendealt, als das tierische Produkt im Christentum zum Symbol der Auferstehung wurde. Klar, dass Künstler zum diesem Mythos ihre ganz eigenen Interpretationen entwickelten. Dabei steht die künstlerische Tradition in engem Zusammenhang mit geschichtlichem Brauchtum.

Einfarbig gefärbt, von Kinderhand krakelig bemalt, kunstvoll verziert sowie aus Plastik oder Schokolade massengefertigt: ohne Ei kein Osterfest.

Das ist eine in den Grundzügen so alte Tradition, dass ihr weder das Christentum noch später die Säkularisierung etwas anhaben konnten. Allenfalls haben sie dem alten, heidnischen Eierkult ihren Stempel aufgedrückt.

Schon in der Antike stand das Ei, das die gesamte für die Ausbildung eines Lebewesens notwendige Erbinformation enthält, als Symbol für Fruchtbarkeit und Leben. Die alten Ägypter glaubten, dass ihr Sonnengott Re aus dem Ei eines Skarabäus hervorging, der hinduistische Gott Brahman entstieg gar einem goldenen Ei, aus dem er dann Erde und Himmel formte.

Die Germanen wiederum weihten auf ihren Frühlingsfesten rot gefärbte Eier dem Göttervater Wotan, bunte der Fruchtbarkeitsgöttin Ostara.



Grabbeigabe früher Christen

Mit der Christianisierung erfuhren die Eier der Frühlingszeit eine Umdeutung: Statt Fruchtbarkeit symbolisierten sie nun die Auferstehung Jesu Christi.

Schon im 4. Jahrhundert wurden Eier als Beigaben in römisch-germanische Gräber gelegt, denn bereits frühe Christen sahen im Ei ein Sinnbild für eine Grabkammer, welche Leben verschließt, das aber aus ihr herausbricht. Farbige Eier zum Osterfest sollen dieses Wunder der Auferstehung versinnbildlichen.

Hieronymus Bosch verband das christliche Symbol der Auferstehung auch in „konzert in einem Ei" mit Endlichkeit und Torheit. Foto: Josse/Leemage/AFP

Diese starke symbolische Aufladung des alltäglichen, tierischen Produkts blieb nicht ohne Folgen für die Kunst. Eine besondere Vorliebe für das Weiche mit der harten Schale hatte unter anderem der surrealistische Künstler Salvador Dalí.

Lauter Eier auf Dalís Dach

So zieren Eier unter anderem das Dach seines Museums, das er selbst entworfen hat. Auch in seinen Werken kommen sie immer wieder vor. In „Geopolitisches Kind beobachtet die Geburt des neuen Menschen“ (1943) vollzieht sich die Geburt eines sich freistrampelnden Mannes aus einem Ei, auf dessen Schale Dalí die Umrisse der Kontinente und Meere gemalt hat.

Nicht weniger fantastisch, aber subversiver sind die Eier, die im rätselhaften Werk des Malers und Zeichners Hieronymus Bosch ihr seltsam anmutendes Unwesen treiben. Von einem Speer durchstochen und auf zwei Menschenbeinen davonrennend, so malte der Renaissancemeister ein Ei, das auf der Mitteltafel seines „Weltgerichtstriptychons“ prangt. Bosch liebte das tierische Nahrungsmittel, stellte es aber oft hohl oder zerbrochen dar.



In dem Gemälde „Konzert in einem Ei“ verbergen sich gar Fabelwesen und seltsame Gestalten unter der Schale. Der Niederländer verbindet das christliche Symbol der Auferstehung mit Endlichkeit, Sünde und Torheit.

Ein Topf für den Narzissten

Die Surrealisten haben das Thema der Verwandlung stärker aufgegriffen. René Magritte schuf 1936 mit „La Clairvoyance“ ein Selbstporträt, das ihn ein Ei als Modell betrachten lässt. Auf der Leinwand erschafft er aber einen Vogel.

Dalí verband antiken Mythos und christliche Mythologie in seinem Werk „Die Metamorphosis von Narcissus“ (1937). Zu sehen ist in rauer Fantasielandschaft eine überdimensionale Hand, die ein Ei hält, aus dem wiederum eine Narzisse sprießt. Wäre der Kontext nicht durch die Selbstliebe, die Narzisse als Strafe für eine abgewiesene Liebe ereilt, so dramatisch aufgeladen, hätte die Popkultur daraus wohl ein passendes Bild für das Osterfest gemacht.

Viele der Osterbräuche nahmen schon vor Bosch und Dalí Gestalt an. Da der Verzehr von Eiern seit dem 7. Jahrhundert in der Fastenzeit verboten war, das Ei galt als flüssiges Fleisch, fanden sich die Bauern im Frühling mit einem regelrechten Überschuss wieder.

Die kunstvollen und wertvollen Eier aus der Fabergé-Werkstatt sind unter Millionären beliebte Sammelobjekte. Foto: Marc Wilwert

Ab dem 12. Jahrhundert ist nachweisbar, dass sie diesen abbauten, indem sie ihren Zins in Form von Eiern an den Grundherrn entrichteten. Um die Eier haltbar zu machen, wurden sie gekocht und durch den Saft Roter Bete gekennzeichnet. Rot stand sowohl für das Martyrium und das Blut von Jesus Christus als auch für Leben und Freude.



Bunte Eier mit Pop

Neben dem roten Zinsei entwickelte sich auch der Brauch des Schenkeis, das erst an Angestellte und Arme, und später an Kinder verschenkt wurde. Mit der Aufhebung der Grundherrschaft im 19. Jahrhundert entwickelten sich die heutigen Bräuche um das verschenkte süße oder bemalte Ei.

Spätestens ab dem 17. Jahrhundert wurden Eier bemalt oder beschriftet, wobei man vor allem in Osteuropa eine Kunst daraus machte. Weltruhm erlangte der russische Goldschmied Carl Fabergé, der zwischen 1884 und 1916 für die Zarenfamilie reich verzierte Ostereier anfertigte, die heute Millionen wert sind.

Nicht nur in Rot, sondern auch in Pink, Gelb, Lila und Blau gestaltete Pop-Art-Ikone Jeff Koons zwischen 1994 und 2006 seinen Beitrag zur Tradition des Eies in der Kunst. Sein mannshohes „Cracked Egg“ ist aus glänzendem Stahl und scheint eben aufgebrochen, das Innere jedoch ist leer.