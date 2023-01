Der Dokumentarfilm „Um Ball – 50 Joer Fraefussball zu Lëtzebuerg“ zeichnet die Geschichte des Frauenfußballs in Luxemburg nach. Ein zäher (Etappen-)Sieg.

Dokumentarfilm

Wie sich die Frauen aus dem Abseits in die Champions League spielten

Anina VALLE THIELE Der Dokumentarfilm „Um Ball – 50 Joer Fraefussball zu Lëtzebuerg“ zeichnet die Geschichte des Frauenfußballs in Luxemburg nach. Ein zäher (Etappen-)Sieg.

Die Fußballwelt ist männlich und war es seit je her auch im Großherzogtum. Erst in den 1970er Jahren lizenzierte sich der FC Atert Bissen. Eine Handvoll motivierter Frauen biss sich durch. 1972 fanden erstmals offizielle Ligaspiele im Frauenfußball in Luxemburg statt. Der FC Atert Bissen wurde ein Jahr später Meister.

Damals arbeiteten die Frauen tagsüber in der Stadt und gingen abends zum Training. Wie die Hausarbeit mit Fußballtraining vereinbaren? Felice Kemp erinnert sich in dem rund 70 Minuten langen Dokumentarfilm von Tessy Troes daran, wie sie anfangs belächelt wurden. Was folgte, war ein Dominoeffekt. Auf die Gründung des ersten Vereins folgten weitere im Süden des Landes: FC Mondercange, dann FC Progrès Niedercorn, der zu einem starken Verein avancierte.

Nostalgischer Blick auf die Gründungsjahre des Frauenfußballs

Es ist ein nostalgischer Blick auf die Gründungsjahre des Frauenfußballs. Vergilbte Kurzmeldungen aus dem ,Républicain Lorrain‘ künden von den ersten Erfolgen. Als legendär in Erinnerung bleibt ein Spiel, bei dem Renée Bertame vom FC Niederkorn drei Tore schoss.

"Erstmals vor einer größeren Zuschauerkulisse auftretend, befleißigten sich die Damen eines guten Spiels", lobte das "Wort" vom 9. Juni 1975. Foto: LW-Archiv

Klar wird in der eindrucksvollen Dokumentation von Tessy Troes, die in Zusammenarbeit mit der Soziologin Sarah Muller (Recherche) im Rahmen von Esch 2022 entstanden ist und ohne effektheischenden Klimbim daherkommt: Es brauchte Jahrzehnte bis zur Professionalisierung. Bis dahin mussten die kickenden Frauen so einiges an Rückschlägen einstecken. Bei ihrem ersten Auslandsmatch verloren sie 14:2 gegen England und mussten nachts die Kakerlaken von den Betten fegen.

Frauenfußball wurde lange Zeit nicht ernst genommen. Sexistische Kommentare waren gang und gäbe, nur langsam wurde auch die Männerwelt neugierig. Der FC Munsbach hatte beim ersten Match beachtliche 560 Zuschauer. Nicht nur männliche Fußballer kamen gucken und frotzelten zunächst höhnisch: „Wäre es nicht besser, sie wäre beim Kochtopf…?“ oder: „Hat die schöne Beine!“

„Die Männer tanzen nach ihrer Pfeife“, titelte eine Zeitung über die erste Schiedsrichterin bei einem Match. „Anfangs mussten wir sogar auf Kuhweiden spielen“, erinnert sich eine Spielerin.

Es brauchte Jahrzehnte bis zur Professionalisierung. Bis dahin mussten die kickenden Frauen so einiges an Rückschlägen einstecken.

Irgendwann wurden Stimmen laut, eine Nationalmannschaft zu gründen. „Die Anerkennung in Deutschland war zehnmal so groß wie hier in Luxemburg – wo sich immer über uns lustig gemacht wurde“, erinnert sich eine Spielerin. Erst ab den 90ern entstand eine Nachfrage nach einer nationalen Frauenmannschaft. Der nationale Verband FLF spielte dabei keine rühmliche Rolle. Im Komitee gab es keinen, der sich für den Frauenfußball ausgesprochen hätte, so ein Mitglied. „Als wir 2001 in der Champions League angetreten sind, hat sich medial niemand dafür interessiert“, erinnert sich eine Fußballerin. Am 30. August 2002 war es dann so weit: Die erste Nationalmannschaft wurde gegründet.

Es war „Radio Latina“, das irgendwann über ein Match berichtete. Dadurch bildeten sich neue Mannschaften mit spielenden Frauen aus der portugiesischen Community.

Wir mussten hart kämpfen für eine Anerkennung.

Zunächst wurden die Frauen nur eingeladen, um zwischen „wichtigen“ Männerturnieren zu spielen. Die Trainer mussten teilweise bei den Eltern um Erlaubnis fragen, erinnert sich eine Spielerin, die erstmals in einer kapverdischen Männermannschaft die Fußballschuhe schnürte. Eine Spielerin des FC Mamer erinnert sich daran, wie sie schwanger spielte.

Motivation und Ehrgeiz seit den Anfängen

Von Anbeginn war der Frauenfußball so durchmischt, wie die luxemburgische Gesellschaft. Hier spielten Italienerinnen mit Portugiesinnen. „Wir sind noch in die Kirche gegangen vor einem Finale.“

Es gab sogar einen Schiedsrichter, der ganz unbedarft bei einem Frauenspiel fragte: „Gibt es bei den Damen auch die Abseitsregel?“ Anfangs hatten die Frauenmannschaften Probleme, überhaupt einen Trainer zu finden. Der FC Mamer hatte Glück. Der Verein fand einen Trainer, der den Frauen Selbstvertrauen gab. Technisch waren sie nicht so stark, aber mental umso mehr. Und so gewannen sie.

Motivation und Ehrgeiz waren da. Rose Settanni, die in der Frauennationalmannschaft spielte, riss sich seinerzeit sogar den Gips auf, um bei einem Match mitzuspielen.

Erst seit Kurzem wird gezielt in Frauenfußball investiert.

Doch anfangs wurde es versäumt den Nachwuchs aufzubauen ... Erst seit Kurzem wird in Frauenfußball investiert. Heute haben die ersten jungen Spielerinnen den Weg ins Ausland geschafft. Die Nationalspielerin Amy Thompson ging erst zum FC Saarbrücken, später in die USA.

Die selbstbewusste Laura Miller wechselte irgendwann zu einem Profiverein nach Liège, ist heute Kapitänin der Frauennationalmannschaft und für jüngere Spielerinnen aus der Instagram-Generation ein Vorbild.

Wir haben sehr viel Potenzial, um sehr viel schneller auf ein Niveau zu kommen als die Männer. Dos Santos (Trainer der Frauennationalmannschaft)

Dan Santos, amtierender Trainer der Frauennationalmannschaft, hat die Frauen während der Corona-Pandemie trainiert. „Wir haben sehr viel Potenzial, um sehr viel schneller auf ein Niveau zu kommen als die Männer“, ist er sich sicher. Bei den ersten Spielen des Frauenteams im Stade de Luxembourg waren die Zuschauerränge noch recht leer. Doch auch das änderte sich.

Troes ist ein wunderbarer Dokumentarfilm gelungen, in dem Frauen aus mehreren Generationen zu Wort kommen und der von ihren Stimmen und Erinnerungen lebt. Die Euphorie bei den ersten Siegen lässt die Zuschauerinnen mitfühlen. Ein wichtiger Film, der nachzeichnet, wie hart die kickenden Frauen bis zu ihrer Anerkennung kämpfen mussten.

„Um Ball“ läuft aktuell im Cine Utopia.

