Urgestein des Theaters

Volksschauspielerin Sophie Proost gestorben

(mt) - Die Luxemburger Volksschauspielerin Sophie Proost ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Sophie Proost war Mitglied des Ensembles des „Lëtzebuerger Theater“, dem unter anderem auch René Pütz, Marc Faber, Josée Fritz und Fons Konz angehörten.

Sie war ein Urgestein des Luxemburger Volkstheaters, trat während mehr als 20 Jahren in der alljährlichen Revue auf und spielte in etlichen Luxemburger Theaterstücken, von Alain Atten bis Nic. Weber.

Zu sehen war sie ebenfalls in der Operette „D’Grande-Duchesse vu Gerolsteen“, die auf der Wiltzer Schlossbühne aufgeführt wurde, sowie im Kabarettensemble „Makadammen“. Ganz bestimmt in Erinnerung bleiben wird sie vielen in der Rolle der Léin in der Komödie „D'Jonggesellekëscht“ von Alain Atten.

Ihr langjähriger Bühnenpartner Carlo Hartmann stellte ein Video mit Erinnerungsfotos an die Schauspielerin zusammen und sandte es an die Redaktionen des Landes:





