Die dänische Combo Volbeat machte am Montagabend Station in der Rockhal und bot das dar, was sie am besten kann: knackige Gitarren-Riffs und eingängige Melodien, gewürzt mit einer Prise Fifties.

Volbeat geben Vollgas

Ende des Jahres wollen Volbeat ihr siebtes Studioalbum in Angriff nehmen, zuvor wird aber noch ausgiebig getourt. Am Montagabend machte die dänische Combo dabei Station in der Rockhal.

7 Sänger Michael Schon Poulsen (Mitte) ist das Aushängeschild von Volbeat. Die anderen Mitglieder haben im Laufe der Zeit gewechselt. Foto: Claude Piscitelli

Mit im Gepäck hatten sie neben ihrem unverkennbaren Stil aus Metallica, Anthrax, Elvis und Johnny Cash eine breite Palette an Songmaterial. In der Setlist waren Stücke von sämtlichen Longplayern zu finden.

Die Mischung stimmte denn auch, wobei es für Fans der ersten Stunde lieber etwas mehr "Guitar Gangsters & Cadillac Blood" und weniger "Seal The Deal" hätte sein können. Dennoch wussten Michael Poulsen und Co. zu überzeugen.

Denn live stehen die Kopenhagener und ihr US-Kollege Rob Caggiano (Ex-Anthrax) zumeist ihren Mann. Dies hatten sie bereits 2011 und noch einmal 2013 in der Rockhal sowie im selben Jahr auf dem Rock-a-Field-Festival bewiesen.