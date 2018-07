Présentation de l'édition 2018 des Rencontres de la photographie d'Arles.

Kultur 3 Min.

Voir le monde autrement

Thierry HICK Présentation de l'édition 2018 des Rencontres de la photographie d'Arles.

Les Rencontres de la photographie d'Arles réunissent cette année encore la crème de la crème de la photographie. Le festival a été fondée en 1970 par le photographe arlésien Lucien Clergue, l'écrivain Michel Tournier et l'historien Jean-Maurice Rouquette. Lieu d'échanges et de débats d'idées, les Rencontres sont, selon tous les acteurs du secteur, rapidement devenues un rendez-vous d'envergure internationale. En 2017, plus de 125.000 visiteurs y ont été comptés.

Ce n'est pas un hasard, si le Luxembourg veut être de la fête. Cette année, pour sa deuxième venue à Arles, l'association «Lët'z Arles» a invité les photographes Pasha Rafiy et Laurianne Bixhain.



La 49e édition s'annonce exceptionnelle, l'affiche officielle des Rencontres donne le ton. Le braque de Weimar du photographe américain William Wegman est sans doute symptomatique de l'esprit de ces Rencontres. Changer d'angle de vue pour voir le monde autrement: un leitmotiv qui fait partie de l'ADN du festival depuis sa création.

Exhibition «1968, quelle histoire». Photo: AFP

Sidéral et sidérant

«Arles réunit les publics et concilie les photographies, toutes les photographies, dans la diversité de leurs pratiques et de leurs diffusions», écrit Françoise Nyssen, ministre française de la Culture. A quoi le directeur des Rencontres d'Arles, Sam Stourdzé, répond: «Nous vous convions, cette année, à une expérience spatio-temporelle, à un voyage à travers les époques, sidéral et sidérant. Car la photographie est souvent le médium le mieux placé pour saisir toutes ces secousses, qui nous rappellent que le monde change, parfois juste sous nos yeux.»



L'édition 2018 des Rencontres s'articulera autour de trois thématiques centrales.

Le volet «America, Great Again» n'est pas sans rappeler le slogan du président Donald Trump «Make America great again». Au lieu de se pencher sur l'Amérique contemporaine, le festival rendra un hommage appuyé au photographe suisse Robert Frank qui en 1958 publiait «Les Américains». L'exposition «Sideline» retrace le voyage aux Etats-Unis dans les années 1950 du photographe. Raymond Depardon propose lui aussi un regard décalé et surprenant sur les States. L'exposition «Depardon USA, 1968-1999» présente de nombreux inédits du photographe français. A voir aussi dans cette sélection, des clichés de Paul Graham, Taysir Batniji et Laure Henno.



Exposition «H+» du Suisse Matthieu Gafsou. Photo: AFP

1968-2018: les Rencontres ne pouvaient pas passer sous silence les événements de «Mai 68». Le volet «Cours camarade, le vieux monde est derrière toi», entre révoltes, utopies et basculement fera la lumière sur une année qui a changé le monde. De l'autre côté des barricades Un rendez-vous à ne pas manquer en cette année de commémoration sera l'exposition «1968, quelle histoire». Un vaste travail d'archives – la Préfecture de police de Paris, Paris Match... y ont participé – a été réalisé afin de montrer aussi «l'autre côté des barricades» et de proposer une chronologie des manifestations.



La dernière grande partie des Rencontres arlésiennes cette année est consacrée à l'«Humanité augmentée». Le monde numérique, l'intelligence artificielle, l'hyper-connectivité, le partage de l'information, le poids de l'image – «du transhumanisme à l'introspection», selon les organisateurs – sont au centre des travaux du Suisse Matthieu Gafsou, de l'Espagnole Cristina de Midel, du Brésilien Bruno Morais et du Norvégien Jonas Bediksen. Au-delà de ces trois grands chapitres, les Rencontres regorgent d'autres rendez-vous et propositions. Avec une particularité qui a fait ses preuves au cours des éditions précédentes: le festival ne se limite pas à quelques sites emblématiques, les manifestations sont éparpillées sur plusieurs lieux patrimoniaux, dont certains uniquement ouverts pour l'occasion. Pas moins de 25.000 m2 sont réservés aux seules expositions.



Les Rencontres de la photographie d'Arles ont lieu jusqu'au 23 septembre. Programme complet sur: www.rencontres-arles.com