Das einstige Eisenwerk ist heute ein besonderer Schauplatz internationaler Ausstellungen, Festivals und Konzerte.

Weltkulturerbe

Völklinger Hütte feiert 150. Jubiläum mit viel Kultur

(dpa/lrs) - Die Völklinger Hütte ist das einzige vollständig erhaltene Eisenwerk aus der Blütezeit der Industrialisierung und zugleich das erste Denkmal dieser Epoche, das in die Welterbeliste der Unesco aufgenommen wurde. 2023 wird ein besonderes Jahr für das Weltkulturerbe Völklinger Hütte: Das ehemalige Eisenwerk feiert sein 150-jähriges Bestehen. Nach dem offiziellen Festakt am 12. Mai wird das neue Eingangsgebäude eingeweiht. Außerdem sollen neue Räume und Ausstellungen eröffnet werden - darunter eine Rauminstallation des Schweizer Künstlers Rémy Markowitsch.

Im Frühjahr 1873 hatte der Hütteningenieur Julius Buch die „Völklinger Eisenhütte“ gegründet - und damit den Grundstein für mehr als 100 Jahre Eisen- und Stahlerzeugung an der Saar gelegt. „Wir feiern das Jubiläum ‚150 Jahre Völklinger Hütte‘ im vollen Bewusstsein der eminenten Ambivalenz unseres einstigen Eisenwerks“, sagt Ralf Beil, seit Mai 2020 Generaldirektor. Mit zahlreichen Innovationen und wirtschaftlichen Entwicklungsschüben ebenso wie mit Rüstungsproduktion, Zwangsarbeit und Umweltverschmutzung habe die Hütte „unser menschengemachtes Zeitalter, das Anthropozän, im Guten wie im Schlechten exemplarisch geprägt“.



Großes Jubiläumsprogramm

In Zusammenarbeit mit dem Saarländischen Staatstheater plant die Völklinger Hütte dann für September das Programm „1200 Grad - Musik Theater Kunst“. Einen eindrucksvollen Schlusspunkt des Jubiläumsjahres soll ab dem 15. Oktober die Ausstellung „Der deutsche Film“ in Zusammenarbeit mit der Deutschen Kinemathek setzen.

Bereits seit Dezember und noch bis September läuft die Großausstellung „Julian Rosefeldt. When we are gone“, eine Werksschau des renommierten Gegenwartskünstlers mit raumgreifenden Filminstallationen in der 6000 Quadratmeter großen Gebläsehalle.

„Unser Jubiläumsprogramm soll begeistern, faszinieren, provozieren und grundlegende Fragen zu uns, unserer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft stellen - aus der besonderen Kraft des Ortes heraus“, sagte Generaldirektor Ralf Beil der Deutschen Presse-Agentur.

