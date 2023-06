„Loving Highsmith“, „Letter to a Pig“, „Blade Runner“, „Tehran Taxi“ - vier Filme, die man gesehen haben muss. Die Cinémathèque zeigt sie.

Cinémathèque der Stadt Luxemburg

Vier Programmhighlights im Juni und Juli

„Loving Highsmith“, „Letter to a Pig“, „Blade Runner“, „Tehran Taxi“ - vier Filme, die man gesehen haben muss. Die Cinémathèque zeigt sie.

Von Nora Kehli

Wie jedes Jahr organisiert die Cinémathèque Ende Juli ein Freiluftkino im Herzen der Hauptstadt. Während der Sommermonate ist aber auch in der Cinémathèque selbst eine große Bandbreite an Filmen zu sehen: Von queerem und iranischem Filmschaffen über Kurzfilme aus aller Welt bis hin zu Filmen, die sich auf unterschiedliche Weise mit dem ambivalenten Ort Los Angeles auseinandersetzen. Hier unsere vier Programmhighlights …



Pride Season: Auf den Spuren der Schriftstellerin Patricia Highsmith

Im Rahmen der Pride präsentiert die Cinémathèque eine Reihe von LGBTQ+ Werken. Neben Klassikern wie „Bound“ der Wachowski-Geschwister und „My Beautiful Laundrette“ von Stephen Frears liegt ein besonderer Akzent auf zwei queeren Ikonen: Dem britischen Regisseur James Whale und der US-amerikanischen Schriftstellerin Patricia Highsmith. Letztere ist Gegenstand des Dokumentarfilms „Loving Highsmith“, der das bewegte Liebesleben der Autorin thematisiert. Anhand von unveröffentlichtem Archivmaterial und Interviews mit ihren Verflossenen entwickelt Regisseurin Eva Vitija das Bild einer weitaus komplexeren, aber nicht weniger faszinierenden Frau, die ihr Herz nie jemandem anvertraut hat.

Wie ein roter Faden zieht sich der innere Zwiespalt zwischen Sehnsucht nach Verbundenheit und strengem Arbeitsethos durch ihre Biografie. Im Anschluss an das erhellende Porträt folgt die Verfilmung ihres Romans „The Price of Salt/Carol“ von Todd Haynes. Cate Blanchett und Rooney Mara brillieren in den Hauptrollen der einfühlsamen Liebesgeschichte zweier Frauen. Eine Doppelvorstellung zu Ehren einer Ausnahmeautorin. Am Mittwoch, 21. Juni 2023, 18:30 Uhr.

Les Nuits en Or: Filmische Weltreise

Drei Tage lang zeigt die Cinémathèque 31 preisgekrönte Kurzfilme aus aller Welt. Jeder der gezeigten Filme wurde in seinem Land als bester Kurzfilm des Jahres gekürt. Dem Publikum werden Werke vorgeführt, die unter anderem den französischen César oder spanischen Goya erhielten. Das Kurzfilmprogramm zeichnet sich durch eine Vielfalt an Gattungen und Genres aus: Bei „Maria Schneider, 1983“ von Elisabeth Subrin handelt es sich etwa um die Rekonstruktion eines Interviews, das die männerdominierte Filmbranche reflektiert; der Dokumentarfilm „Yaõkwá: Image and Memory“ von Rita und Vincent Carelli begleitet das Volk der Enawenê-nawê bei den Vorbereitungen zur spirituellen Yaõkwa-Zeremonie und der Animationsfilm „Letter to a Pig“ von Tal Kantor befasst sich mit dem Holocaust aus der Perspektive einer Jugendlichen.

Das kostenlose Festival bietet eine hervorragende Gelegenheit, internationale Filmeschaffende zu entdecken. Ab Donnerstag, dem 29. Juni 2023, 18.30 Uhr.

L.A. Babylon: Ridley Scotts Großstadtmoloch der Zukunft

Mit 14 Spielfilmen von 1928 bis 2019 widmet die Cinémathèque dem Schauplatz Los Angeles einen Programmschwerpunkt. Als Mekka der Filmindustrie und Heimat zahlreicher Stars steht die kalifornische Metropole für Glanz und Glamour. Doch hinter der glänzenden Fassade verbergen sich auch Kriminalität und Gewalt. Diese Ambivalenz interessiert Filmschaffende seit jeher, weshalb Los Angeles bereits Regisseuren wie Robert Altman, Paul Thomas Anderson oder Nicholas Winding Refn als Kulisse diente. Ridley Scott verortet „Blade Runner“ in einem vom Verfall gezeichneten Los Angeles der Zukunft und lässt die Stadt in einem völlig neuen Licht erscheinen: Er beschwört einen kalten, regengepeitschten, von Neonreklamen glühenden Großstadtmoloch herauf.

Scotts dystopischer Zukunftsentwurf ist geprägt von totaler Überwachung, übermächtigen Konzernen und künstlicher Intelligenz. Damit weist „Blade Runner“ erschreckend viel Parallelen zur Gegenwart auf – Grund genug, sich diesen Meilenstein des Science-Fiction-Kinos aus dem Jahr 1982 (noch einmal) anzusehen. Am Mittwoch, 5. Juli 2023, 20.45 Uhr.

Faces of Iran: Taxifahrt durch Teheran

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Proteste dominiert in den Medien ein Bild des Iran als autoritäres Regime. Dagegen zeigt die Kinemathek iranische Filme, die auch andere Facetten des Landes beleuchten. Zugleich setzen sich viele der gezeigten Werke künstlerisch mit den staatlichen Repressionen auseinander. Darunter Jafahr Panahis Dokufiktion „Tehran Taxi“. Darin schlüpft der Filmemacher in die Rolle eines Taxifahrers, wobei das Taxi als neutraler Freiraum fungiert. Die Fahrgäste veranschaulichen unterschiedliche Perspektiven auf ihr Heimatland und diskutieren Themen wie Aberglaube, Schmuggel, Geschlechtervorurteile oder Filmzensur.

Durch die Aktualität des Drehbuchs, die Verwendung von Laiendarsteller und Laiendarstellerinnen und Originalschauplätzen wird Panahis Kino oftmals als iranischer Neorealismus bezeichnet.

Das Verwirrspiel von Fiktion und Dokumentation ist der Umgehung von Zensur geschuldet. Seit 2010 unterliegt Panahi einem Berufsverbot der iranischen Regierung. Der Gewinner des Goldenen Bären 2015 ist der dritte Film, den Panahi heimlich produziert hat. „Taxi“ stellt einen Querschnitt durch die Gesellschaft Teherans dar und zeichnet damit ein deutlich differenzierteres Bild des Iran. Am Freitag, 7. Juli 2023, 18.30 Uhr.

