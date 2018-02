Viel Gerede zur Eröffnung des Filmfestivals

Wer sich die Reden zur Eröffnung des Luxemburger Filmfestivals an Donnerstag Abend anhörte, der musste zwangsläufig schlussfolgern: Hier geht es vor allem ums Geld. Es geht um die Filmindustrie – Betonung auf Industrie.

(mt) Wer sich die Reden zur Eröffnung des Luxemburger Filmfestivals gestern Abend anhörte, der musste zwangsläufig schlussfolgern: Hier geht es vor allem ums Geld. Es geht um die Filmindustrie – Betonung auf Industrie.



Die Veranstalter profitierten vor allem von ihrer Präsenz am Redepult, um allen erdenklichen Sponsoren und Partnern zu danken. Die Vorsitzende des Filmfestivals Colette Flesch holte in ihrer Ansprache etwas weiter aus und wies aber auch nur auf den wirtschaftlichen Aspekt des Filmschaffens in Luxemburg hin: Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Industrie – Schlagworte, die ihre Rede spickten.

Ganz ähnlich äußerte sich auch Stadtbürgermeisterin Lydie Polfer, die ebenfalls in ihrer Ansprache allem voran die wirtschaftliche Entwicklung des Filmstandortes Luxemburg hervorhob, um erst dann am Rande auch das Kulturelle zu erwähnen. Insgesamt aber sprach sie aber vor allem von „ihrer Stadt“, die sehr multikulturell sei. 70 Prozent der Stadtbewohner sind keine Luxemburger.



Kulturminister Xavier Bettel konnte nicht kommen, er war in Brüssel – europäische Angelegenheiten – und ließ sich durch Staatssekretär Guy Arend vertreten. Er war der Gralshüter der Kultur an diesem Abend und zitierte eingangs seiner Rede den italienischen italienischen Drehbuchautor, Filmregisseur und Schriftsteller Paolo Sorrentino: „I think cinema has this beautiful component. It's a universal language.“ Dann brachte er seine Hoffnung zum Ausdruck, das Festival möge eine „parenthèse gourmande“ in der kulturellen Programmierung des Landes sein.

Stéphan Roelants, Filmproduzent, dessen Film „The Breadwinner“ an diesem Abend gezeigt wurde, brachte es treffend auf den Punkt: Bevor man über seinen Film rede, sollte man sich ihn anschauen. Film ab!