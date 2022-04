Vicky Krieps trifft auf Regie-Ikone

Die Rezension der Nachrichtenagentur dpa überschlägt sich vor Begeisterung – ebenso wie das Publikum beim Filmfestival in Toronto (TIFF): „Hannah Arendt“, eine Koproduktion der Luxemburger Minotaurus-Film, hatte am Dienstagabend in Kanada Weltpremiere und wurde mit „minutenlangen Ovationen“ gefeiert.