Als beste Schauspielerin wurde die Luxemburgerin mit dem Deutschen Fernsehpreis 2019 ausgezeichnet

Vicky Krieps mit Deutschem Fernsehpreis ausgezeichnet

„Das Boot“: Vicky Krieps über Mut, Mitläufer und Überheblichkeit Vicky Krieps spielt in der TV-Serie „Das Boot“ eine interessante Rolle. Soll sie weiter zu den Nazis halten oder den französischen Widerstand unterstützen? Eine Frage, die die Luxemburger Schauspielerin auch privat beschäftigt, aus ganz persönlichen Gründen.

Vicky Krieps erhielt am Donnerstag in Düsseldorf den Deutschen Fernsehpreis als "Beste Schauspielerin. Sie war für ihre Teilnahme in der Serie "Das Boot" nominiert. Auch Désirée Nosbusch war im Rennen um den Titel, für ihre Rolle in "Bad Banks".



Bereits zum 20. Mal wurde der von ARD, RTL, SAT.1 und ZDF gestiftete Deutsche Fernsehpreis verliehen. Die Gala wurde von Barbara Schöneberger und Steffen Hallaschka moderiert. In 25 Kategorien werden die Auszeichnungen vergeben.

Noch am Donnerstagabend tweetete Premierminister Xavier Bettel der Schauspielerin seine Glückwünsche zu. Er strich sie als "super Visitekaart" für Luxemburg hervor.

Felicitatiounen der Vicky Krieps fir de Präis 🏆 vun der beschter 🎬 Actrice an der Serie #DasBoot beim #DeutscherFernsehpreis. Eng Belounung fir déi exzeptionell Kënschtlerin an eng super Visittekaart fir eist Land. XB — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) January 31, 2019





17 Vicky Krieps und Albrecht Schuch freuen sich nach Verleihung des Deutschen Fernsehpreis 2019 über die Auszeichnung in der Kategorie beste Schauspielerin und bester Schauspieler. dpa

