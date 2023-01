Wer die Nase voll hat von Netflix und Co., kann sich wie die luxemburgische Schauspielerin auf die Suche nach DVDs machen.

Kultur 1

„Closet Picks“

Vicky Krieps’ Filmwahl aus der Videothek

(nos) – Vicky Krieps steht nicht nur selbst vor der Kamera, sondern genießt auch gerne Filmabende, bei denen sie auf der anderen Seite des Bildschirms zu sehen ist. „This is all great. I need every film, every one of these films, please“ (dt. „Das ist alles großartig. Ich brauche jeden Film, jeden einzelnen dieser Filme, bitte“), ruft Vicky Krieps gleich zu Beginn des Videos aus. Beim Besuch einer Videothek in New York stellt sie ihre Auswahl an DVDs vor. Denn wie sich rausstellt, zieht die Schauspielerin handfestes Material den Streamingplattformen vor.

Neben einem Film mit Romy Schneider packt Vicky Krieps auch David Lynchs „Blue Velvet“ (1986) und das japanische Arthouse-Drama „Ikiru“ (1952) in ihre Tragetasche. Welche „Closet Picks“ sie sonst noch gemacht hat, sehen Sie im Video.





