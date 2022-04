Le film coproduit par Samsa Luxembourg a été sélectionné dans la catégorie «Un certain regard».

Festival de Cannes

Vicky Krieps en lice avec la coproduction luxembourgeoise «Corsage»

(C.) Les premières sélections de la 75e édition du Festival de Cannes sont annoncées ce jeudi et le film «Corsage» de Marie Kreutzer, une coproduction Samsa Film (Bernard Michaux), fera partie des 14 longs-métrages en sélection officielle «Un certain regard». Cette sélection est destinée à mettre en avant les films originaux et les talents de demain et est considérée comme l’antichambre de la compétition officielle.



«Corsage» est une adaptation libre (et moderne) d’une période de la vie de la célèbre impératrice austro-hongroise Elisabeth, connue sous le nom de «Sissi», incarnée par l’actrice luxembourgeoise, reconnue à l’international, Vicky Krieps. On retrouve également dans la distribution artistique une autre comédienne luxembourgeoise: Jeanne Werner. Le tournage du film a eu lieu de mars à juillet 2021 au Luxembourg et en Autriche.

L’équipe technique luxembourgeoise est composée de: Alain Goniva et Carlo Thoss (ingénieurs de son), Angelo Dos Santos et Nicolas Leroy (monteurs son), Loïc Collignon (mixeur), Nadia Masri (scripte), Brigitte Kerger-Santos (productrice exécutive), Ambroise Gayet (régisseur général), Karoline Maes (directrice de production Luxembourg). Les Studios Philophon ont assuré la post-production du son.

Le Film Fund Luxembourg de retour sur la Croisette

Après une année blanche en 2020 et une 74e édition repoussée en juillet 2021 pour raisons sanitaires, le Film Fund Luxembourg sera de retour à Cannes à sa période habituelle, à savoir du 17 au 25 mai 2022, avec son pavillon situé au village international à l’occasion du Marché international du film. Il accueillera une vingtaine de sociétés et entités sous cette ombrelle, parmi lesquelles des sociétés de production et des sociétés spécialisées dans la post-production, le son et les nouvelles technologies, ainsi que le programme de formation EAVE, le Luxembourg City Film Festival et le programme de soutien Europe Créative – Media.

