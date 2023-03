Die Luxemburger Bands geben am Wochenende ein Doppelkonzert in Marnach. Das Beste aus der hiesigen Punkrockszene an einem Abend.

Kulturtipp

Versus You und S.K.O.R. liefern Rockshow im Cube 521

(C./nos) - Am Freitag, dem 31. März, stehen gleich zwei Bands aus der luxemburgischen Rockszene auf der Bühne des Marnacher Cube 521: Versus You und S.K.O.R.

Wer Versus You am vergangenen Wochenende auf dem SpringBeck verpasst hat, kann die Punkrockband nun in Marnach live erleben. Foto: Versus You

S.K.O.R., deren Name ein Akronym für „Some Kind Of Rock“ ist, präsentieren am Wochenende ihr neues Album „Echo Chamber“. Die Musiker aus der Region, Thomas Dos Santos (Gesang), Pino Carenza (Gitarre), Marcel Arens (Gitarre), Gerry Kolodziej (Bass), Yves Weber (Keyboards) und Luc Weber (Schlagzeug) unterstreichen mit ihrem Projekt nicht nur die Liebe zur Rockmusik, sondern auch ihre Nähe zu poporientierten Refrains die bis zu heavy Kopfnicker-Riffs reichen können, so die Veranstalter.

Versus You gehört zu der wohl bekanntesten Band aus der Luxemburger Punkrockszene. Die vierköpfige Gruppe hat seit 2005 einige Platten veröffentlicht, viele Konzerte gespielt und ist durch Europa, Russland und Großbritannien getourt.

Das Konzert findet am Freitag, dem 31. März, um 20 Uhr im Marnacher Cube 521 statt. Weitere Informationen und Tickets (18 Euro/erm. 9 Euro) gibt es unter:

www.cube521.lu

www.luxembourg-ticket.lu

