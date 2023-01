Der Fünfteiler ist die verpasste Chance, der Tradition des britischen Spionagethrillers gerecht zu werden

Netflix’ „Treason“ unter der Lupe

Verrat im Herzen des Establishments

Marcel KIEFFER Der Fünfteiler ist die verpasste Chance, der Tradition des britischen Spionagethrillers gerecht zu werden

„Sind wir die Guten?“, fragt der junge Sohn des stellvertretenden MI6-Direktors Adam Lawrence in einem Moment, in dem sich in der Tat in der britischen Spionage-Serie „Treason“ die Frage aufdrängt, wer denn nun eigentlich auf welcher Seite steht. Eine geradezu selbstverräterische Szene, die die vielen Schwachstellen einer Produktion auf den Punkt bringt, die eigentlich vielversprechend begonnen hatte und von der man sich so Manches erwarten konnte.

Für gut gemachte Spionage-Thriller, ob im Film- oder Serienformat, ist wohl mehr denn je, seit dem Verlust der letzten Illusionen über eine friedliche Koexistenz zwischen West und Ost, ein lukrativer Markt vorhanden, und welche, wenn nicht die britische Tradition hat für Produktionen dieser Art die wohl größte Kompetenz aufzubieten? Leider kann die neue Serie „Treason“, die sich nicht ohne Geschick bereits die neuen geopolitischen Realitäten zu eigen gemacht hat, um alte Feindbilder wieder mit Inhalt zu füllen, den Erwartungen nur ansatzweise gerecht werden.



Verrat an der Tagesordnung

„Treason“ ist die Geschichte eines allumfassenden und quasi niemanden ausschließenden Verrats im Herzen des britischen Establishments, ein Verrat, dessen einzige Antriebsfeder eine unbändige Machtgier ist. Im Zentrum dieses letztlich nur Tod und Verderben gedeihenden Strudels ist der junge Vizechef des britischen MI6 Adam Lawrence (Charlie Cox), der sich nach einem rätselhaften Anschlag auf seinen Chef und obersten Leiter des Geheimdienstes, Sir Martin Angelis (Ciarán Hinds), plötzlich in der Verantwortung der operativen Geschäftsführung des MI6 sieht.

Doch bald schon tauchen Zweifel an seiner Integrität auf, als sich herausstellt, dass er ausgerechnet mit der Attentäterin auf das Leben von Sir Angelis, der russischen Agentin Kara (Olga Kurylenko), eine geheimnisvolle Vergangenheit teilt.

Doch auch mit dem Erscheinen der CIA-Agentin Dede Alexander (Tracy Ifeachor), die Lawrences allmählich immer misstrauischer werdenden Frau Debbie (Oona Chaplin) dazu bringt, ihren Mann zu ihren Zwecken auszuspionieren, ziehen Zweifel, Verrat und Täuschung immer größere Kreise im Zentrum der politischen Macht in London.

Bis an die Spitze des MI6, wo der genesene Direktor Sir Angelis sich mit erpresserischen Methoden an der Macht zu halten versucht, sowie in die Führungsriege der Tory-Partei, um deren Vorsitz, und somit um das nächste Premierministeramt, mit allen möglichen unsauberen Mittel gerungen wird, ist Verrat an der Tagesordnung.

Bald schon findet auch der Zuschauer sich nur noch mit Mühe zurecht in einem immer weniger durchschaubaren Geflecht an Lügen und Intrigen, das kaum noch eine zuverlässige Antwort auf die Frage zulässt, wer denn nun letztlich zu den Guten zu zählen ist.

Die Konsequenz dieser demnach reichlich überzogenen und auch bei fortschreitender Sprunghaftigkeit der Handlung immer weniger logisch und realistisch erscheinenden Geschichte ist letztlich deren völlige Unglaubwürdigkeit.

Auch wenn die Qualität von Agentenfilmen in der Regel immer auch von Verschleierung, Überraschungseffekten und einer gehörigen Portion spannungsgeladener Intransparenz abhängt, kann doch diese von Matt Charman konzipierte Produktion, der sich immerhin mit seinem Drehbuch für den durchaus gelungenen Spionagethriller „Bridge of Spies“ (2015) mit Tom Hanks eine Oscar-Nominierung verdiente, den besonderen Qualitätsansprüchen des Genres in keiner Weise gerecht werden.

Nicht einmal Inszenierung, Regie, Tongestaltung oder die schauspielerischen Darbietungen – sieht man einmal von jenen des genreerfahrenen irischen Charakterdarstellers Ciarán Hinds (im Le-Carré-Thriller „Tinker, Tailor, Soldier, Spy“) ab – sind dazu angetan, dieser in allen Hinsichten mittelmäßige Serie zu einer gewissen Güte und Nachhaltigkeit zu verhelfen.

Trotz vieler Wendungen und einem gewissen, nicht zu leugnenden Spannungsfaktor, mangelt es „Treason“ vor allem am Wesentlichen, nämlich an der für einen Agententhriller so charakteristischen Atmosphäre und dem elementaren, in seiner Entstehung ebenso unabsehbaren wie letztlich unverzichtbaren Überraschungsmoment. In die reich bestückte Chronik der großen britischen Agentenproduktionen wird diese Serie mit Sicherheit keinen Eingang finden.

Die rund 40-minütigen Episoden der fünfteiligen Serie „Treason“ sind auf Netflix abrufbar.

