(dco/ps) - Endlich war es am Abend des 4. Juli soweit: Nora Wagener konnte nach der Bekanntgabe als Preisträgerin im Mai nun den Prix Servais für ihren Kurzgeschichtenband "Larven" entgegennehmen. Für die erst 28-jährige Autorin große Lorbeeren.

Bei der Verleihung im Centre national de littérature" in Mersch würdigte die Fondation Servais, allen voran deren Präsidentin Germaine Goetzinger, die Jury und ihr Verleger Ian de Toffoli in seiner Laudatio ihre Arbeit um das beste Buch des Jahres.



Nora Wagener überzeugte mit ihrem Stil und ihrer Sprachmacht.

Foto: Laurent Ludwig

Die Begründung der Jury hob die Bedeutung ihres besonderen Ausdrucks hervor: "Der Band Larven – Kurze Geschichten von Nora Wagener wird mit dem Prix Servais 2017 ausgezeichnet. In den sechzehn Texten der Sammlung entwirft die Autorin variationsreiche Porträts von Individuen, die aufgrund ihrer Sensibilität an den Herausforderungen des Alltags und an der eigenen Orientierungslosigkeit scheitern."



"Die Jury hebt die Qualität der literarischen Sprache hervor, die sich durch eindrucksvolle Bildsicherheit und stilistische Vielfalt auszeichnet. Die poetische Gestaltung verleiht Nora Wageners Inventar unterschwelliger gesellschaftlicher und psychologischer Brutalität auf eindringliche Art und Weise Gehör."



Ein Leben für das Schreiben



Nora Wagener ist 1989 in Luxemburg geboren. Nach ihrem Abitur am Lycée Robert Schuman studierte sie Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim und schloss 2012 mit einem Bachelor ab. Bereits 2011 erschien ihr erster Roman „Menschenliebe und Vogel, schrei“. 2015 veröffentlichte sie ihr zweites Werk „E. Galaxien“ und im vergangenen Jahr mit Luc Caregari das Kinderbuch „d'Glühschwéngchen“.



Wagener ist auch im Theaterbereich aktiv und schrieb unter anderem das Stück „Visions“. Sie publizierte in einigen deutschen Literaturzeitschriften und ist Trägerin mehrerer Preise – darunter der „Concours littéraire national“, der „Prix Arts et lettres“ sowie „Prix Servais“.