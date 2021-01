Der Verleger ist am Donnerstag infolge eines schweren Unfalls verstorben.

Verleger Manuel Schortgen verstorben

(SC) - Manuel Schortgen, Geschäftsführer des Familienbetriebs Editions Schortgen, ist nach einem schweren Unfall am Donnerstag verstorben. Das teilte die Familie am Freitag in einer Mitteilung mit.

Nach einem tragischen Unfall habe der Verleger mehrere Tage im Koma gelegen, bevor er seinen Verletzungen erlag. „Die Familie und das Team der Editions Schortgen sind in großer Trauer“, so die Angehörigen des Verstorbenen.

Der Verlag, der 1949 von Michel Schortgen in Esch gegründet und unter Manuel Schortgen bereits in der dritten Generation geführt wurde, wird ab sofort von der Ehefrau des Verstorbenen, Lena Schortgen, weitergeführt. Manuel Schortgen hatte den Posten seit 2003 inne. Der Verlag übernahm zum 1. Januar 2020 die Aktivitäten rund um das Buchverlagsgeschäft der Editions Saint-Paul.

