Mit ihrem Song "We'll meet again" sang sie sich in die Herzen aller britischer und amerikanischer Soldaten im Zweiten Weltkrieg.

Kultur 4 2

Vera Lynn, "The Forces Sweetheart", ist tot

Mit ihrem Song "We'll meet again" sang sie sich in die Herzen aller britischer und amerikanischer Soldaten im Zweiten Weltkrieg.

Für viele Kämpfer war Vera Lynns Gesang die letzte Frauenstimme, die sie hörten, bevor sie im Kampf gegen Nazi-Deutschland getötet wurden. Nun ist die britische Sängerin, die bis zuletzt "The Forces Sweetheart" - der Liebling der Truppe - genannt wurde, im Alter von 103 Jahren gestorben.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Vera Lynn an der Seite der ehemaligen britischen Premierministerin Maggie Thatcher.

Ihr größter Erfolg war "We'll meet again", eines der berühmtesten Lieder aus dem Zweiten Weltkrieg. Zu Lynns prominentesten Fans zählte damals sicherlich Winston Churchill, der als Premierminister Großbritannien durch den Krieg führte. Aber es waren die namenlosen Soldaten, die Trost, Hoffnung und vielleicht auch Kampfeswillen aus Lynns Liedern schöpften.

Ihre Glanzzeit hatte Lynn während des Zweiten Weltkriegs, aber auch in den 50er Jahren blieben ihre Lieder weiter populär. Ihr Hit "Goodbye Sweetheart" brachten ihr auch Ruhm in den USA. Ihren letzten größeren öffentlichen Auftritt hatte Lynn 1995, als sie zum 50. Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland vor dem Buckingham Palast sang.

Dame Vera Lynn’s charm and magical voice entranced and uplifted our country in some of our darkest hours. Her voice will live on to lift the hearts of generations to come. — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 18, 2020

70 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs war der Sängerin übrigens ein unerwartetes Comeback gelungen: Trotz der Konkurrenz der Beatles schaffte Lynn es mit ihrer Platte "We'll Meet Again - The Very Best of Vera Lynn" auf Platz eins der britischen Hitparade. Damit war sie auch die älteste Sängerin mit einem Nummer-Eins-Album.

Ihr Hit "We'll Meet Again" auf dem Internet-Portal Youtube kommt ohne aufwendiges Video auf. Die Musik, die so viel Zuversicht auf eine bessere Zukunft transportiert, wird einfach mit Fotos unterlegt. Dabei könnte der Kontrast zwischen Optik und Akustik kaum größer sein. Zur getragenen Musik erscheinen Bilder von Soldaten in Schützengräben, in Landungsbooten oder hinter Stacheldraht.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.