Am Samstag, dem 20. Mai, öffnet die Biennale in der Lagunenstadt ihre Tore für Besucher aus aller Welt. Dieses Jahr im Fokus: Afrika.

Internationales Schaufenster der Baumeister

Venedigs Architekturbiennale steht in den Startlöchern

Überall wimmelt es von Menschen: Die Vaporetti sind rammelvoll und die kleinen Gassen Venedigs scheinen noch überfüllter als sonst. Der Grund: der Auftakt der 18. Architekturbiennale. Diese beginnt am Samstag, dem 20. Mai, unter dem Motto „The Laboratory of the Future“ und kann bis zum 26. November besucht werden. Für alle Kunst- und Architekturfans ein fester Termin im Kalender.

Kuratorin der Biennale ist die ghanaisch-schottische Architektin Lesley Lokko, die die Zahl der eingeladenen Teilnehmenden für die diesjährige Auflage von 112 auf 89 reduzierte. Dazu mischen sich die 63 Länderpavillons – darunter auch Luxemburg mit „Down to Earth“ von Francelle Cane und Marija Marić.

Die Nationalpavillons sind sowohl im Zentrum Venedigs verteilt, als auch im Arsenale und in den Giardini. Die Premieren: Nigeria ist neu auf der Architekturbiennale vertreten, Panama nimmt erstmals mit einem eigenen Pavillon teil.

Ausgewogenes Geschlechterverhältnis

Ferner bemühte Lesley Lokko sich auch um ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis zwischen den Ausstellenden (50/50) und eine deutliche Repräsentation des afrikanischen Kontinents. Der diesjährigen Biennale geht es in erster Linie um Wandel, Veränderung und deren Akteure.

Die 18. Architekturbiennale setzt sich mit der Zukunft der Architektur auseinander und versucht, eine bessere Welt, ein gerechteres Zusammenleben aller Gesellschaften in konkreten Vorschlägen auszumalen.

Doch wie gestaltet sich die Welt von morgen? Lesley Lokko sieht in Afrika den Ort, an dem sich die Zukunft manifestieren wird und beschreibt Afrika als „Labor der Zukunft“.

Ein Besucher betrachtet die Installation „Force Majeure“. Foto: AFP

„In Europa sprechen wir von Minderheiten und Vielfalt, aber die Wahrheit ist, dass die Minderheiten des Westens die globale Mehrheit sind – Vielfalt ist unsere Norm. Es gibt einen Ort auf diesem Planeten, an dem all diese Fragen der Gleichberechtigung, der Abstammung, der Hoffnung und der Angst zusammenlaufen und sich vereinen. Afrika. Auf einer anthropologischen Ebene sind wir alle Afrikaner. Und was in Afrika geschieht, betrifft uns alle“, heißt es in einer Pressemitteilung vonseiten Lesley Lokkos.

Afrika im Zentrum der Biennale

Damit lenkt die Kuratorin den Fokus der Biennale auf Afrika und die afrikanische Diaspora. Themen wie die Klimakrise, Nachhaltigkeit, Nahrungsmittelproduktion, Wohnraum und Ressourcenknappheit spielen hier ebenfalls eine wichtige Rolle.

Aber auch Dekarbonisierung und Dekolonisation stehen im Zentrum von Lesley Lokkos „Zukunftslabor“. Die Kuratorin möchte mit der Biennale in der Lagunenstadt unter anderem auf gravierende Probleme wie die Diskriminierung aufmerksam machen.

