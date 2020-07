Valentiny-Stiftung: Starke Schauen ohne Linie

Yvette Gastauer-Claire , Marie-Josée Kerschen und Ania Polfer zeigen ihre Arbeiten im Stiftungsgebäude in Remerschen.

Dicht an dicht treten sie untereinander und mit dem Raum in den Dialog: diese Skulpturen mit Frauenzügen, die sich aus dem Holz herausschälen. Erhaben, märchenhaft-verwunschen und doch kraftvoll fangen sie den Blick ein: Marie-Josée Kerschens Stil ist einfach unverkennbar – ebenso wie der Fränz Valentinys, in dessen Stiftungsräume in Remerschen die Arbeiten Einzug gehalten haben.

Die aktuellen Schauen

In den kalkig weißen Räumen mit den ungewöhnlichen Schwüngen, die den Stiftungsanbau der Valentiny Foundation an der ehemaligen Schule auszeichnen, wirken diese beiden Ansätze zwischen Mosel (Valentiny) und Ösling (Kerschen) mal verbindend, mal kontrapunktisch – besonders dann, wenn das Auge das Spiel zwischen Skulptur und Innen- und Außenraum bewusst in den Blick nimmt ...