Warum das Philharmonie-Debüt des isländischen Pianisten mehr ist als nur ein üblicher Konzertabend.

Starpianist in Luxemburg

Víkingur Ólafsson und die Ruhe Islands

„85’ sans entracte / ohne Pause / without intermission“ weißt das Programmheft, das schon zum Download auf der Philharmonie-Website bereitsteht, aus. Eineinhalb Stunden will Víkingur Ólafsson bei seinem Philharmonie-Debüt also die Spannung halten. „Mozart und Zeitgenossen“ lautet der Programmtitel für das Konzert am 10. Januar ab 19.30 Uhr in Kirchberg.

Offiziell ist der Abend mit dem Mann, dessen Einspielungen millionenfach bei den Streamingdiensten angehört werden, im Kammermusiksaal ausverkauft – Restkarten könnten aber noch an der Abendkasse zu bekommen sein. Auch das ist ein Zeichen für die Nachfrage um Ólafsson: Der Abstecher nach Luxemburg ist der erste Auftritt für den in Island aufgewachsenen und unter anderem an der New Yorker Juilliard School ausgebildeten Pianisten im Jahr 2023; und gleichzeitig ein Auftakt für die Tour mit Schwerpunkt Europa und den USA.

Die Philharmonie Essen rollt dem „isländischen Glenn Gould“ parallel unter anderem in dieser Saison den ganz großen roten Teppich aus und präsentiert ihn mit einer eigenen Konzertreihe in unterschiedlichen Facetten. Der Grund, wie die Essener schreiben: sein bewegendes Mozart-Recital in der Saison zuvor.



Eben genau diesen Programmschwerpunkt will Ólafsson nun auch in Luxemburg setzen – und das nicht nur als Interpret. Die im Programm aufgeführten Bearbeitungen für Solopiano über Werke des Mozart-Zeitgenossen Domenico Cimarosa stammen aus seiner Feder.

Hier eine der Bearbeitungen als Hörbeispiel:

Aber „Moment mal!“ - Ólafsson hatte doch auch ein Album unter dem Programm-Titel veröffentlicht. Stimmt, 2021 bei der Deutschen Grammophon. Es war das vierte Album unter dem Dach des Musikverlags, der zum Branchenriesen Universal Music gehört. Dieser stellt ihn gute Gesellschaft zwischen alteingesessene Stars und jungen Wilden der Klassik- und Klavierszene.

Namen wie Rudolf Buchbinder, Daniel Barenboim, Daniil Trifonov, Grigory Sokolov, Alice Sara Ott, Bruce Liu, Jan Liesicki, Lang Lang, Seong-Jin Cho, Hélène Grimaud, Kit Armstrong, Evgeny Kissin, die Schwestern Katia und Marielle Labèque, Kun-Woo Paik, die Brüdern Lucas und Arthur Jussen zählen unter anderem dazu – und nicht zu vergessen die in Luxemburg als Artist in Residence der Philharmonie-Saison 2018/2019 gefeierte Yuja Wang (sie wird übrigens unter anderem im Sommer mit dem Orchstre Philharmonique du Luxembourg auf der Kinnekswiss ein Open-Air geben).

In diesem also wahrlich nicht kleinen Portfolio des Labels an großen Pianistinnen und Pianisten ist das schon so etwas wie ein Ritterschlag, überhaupt aufgenommen zu werden. Das gelang zum Beispiel auch dem Luxemburger Francesco Tristano, der aber inzwischen zum Konkurrenten Sony Music gewechselt ist.

Stetige Suche nach neuen Wegen

Der Ritterschlag für Ólafsson hat wie bei Tristano Gründe: Für die einen reicht schon einfach das Anhören seiner Alben, die nicht den stürmischen Pathos anderer Genrevertreter haben. Vielmehr schafft er es, eine große Ruhe und inspirierende Klarheit in seinem Spiel zu vermitteln. Nicht nur für das Marketing-Team der Deutschen Grammophon ist da der Rückgriff auf das Motiv der isländischen Landschaften, mit denen Ólafssons Spiel sinnbildlich in Beziehung gesetzt wird, eine Steilvorlage.

Aber Mozart und Co. sind doch im Repertoire scheinbar ein uralter Hut. Was kann er da wirklich Neues liefern? Ólafsson verweist auf die Kraft seiner Herangehensweisen und die Programmzusammenstellung. Er selbst, so verriet er in einem Interview, nehme sich gerade die Menschen in der Musik als Vorbild, die Dinge nicht für selbstverständlich gegeben und als bekannt hinnehmen würden – und die ständig weiter auf Forschungsreise gehen würden.

„In der Musik ,wissen’ wir in dem Sinne nie alles und genug. Da ist nicht nur ein einziger Weg, Dinge anzugehen. Ich gehe gerne in das ,goldene Zeitalter der Klavierinterpreten’ zurück und höre mir zum Beispiel Aufnahmen des jungen Vladimir Horowitz an“, sagte er. Martha Argerich sei eine Inspiration – ebenso wie die Beschäftigung mit Johann Sebastian Bachs Werk, das eine Grundlage für sein heutiges Spiel und das Nachdenken über die Musik und die Weiterentwicklung sei.

Zu Recht greift dann auch der Musikwissenschaftler Matthias Corvin diese Gedankengänge für das Abendprogramm der Philharmonie auf. „Wer also hat neben Mozart überhaupt komponiert und wurde vom Publikum verehrt? [...] Der Künstler [Ólafsson] kombiniert bekannte und weniger bekannte Klavierwerke Mozarts mit Musik seiner Zeitgenossen. So ist ein direkter Hörvergleich möglich. Man muss sich bewusst machen, dass Mozart das Musikleben um ihn herum intensiv wahrnahm. Was ihn besonders auszeichnete, war seine Neugier. Daher vernetzte er sich früh mit der europäischen Musikszene und reiste nach Italien, England und Frankreich.“



Klaviermusik in den unterschiedlichsten Facetten

In dieser Hinsicht reiht sich dieser Abend eigentlich in eine ganze Vielfalt von anstehenden Veranstaltungen ein. Aus Sicht der Klavierfans im Großherzogtum ein schier unermessliches Spektrum. Francesco Tristano stellt sein aktuelles Album am 28. Januar in der Philharmonie vor. Jan Lisiecki ist als Gastsolist beim Abend mit dem Orchestre Philharmonique du Luxembourg unter der Leitung des Dirigenten Krzysztof am 13. Januar verpflichtet. Hélène Grimaud wird am 5. März in Kirchberg Station machen.

Und wer nicht genug an Klaviermusik bekommen kann, sollte unbedingt das im anstehenden Festival „Liszt+“ vom 26. bis zum 29. Januar im Ettelbrücker CAPE im Auge behalten. CAPE-Chef Carl Adalsteinsson hat sich mit dem Organisten und Improvisator Maurice Clement zusammengetan, um diesen Schwerpunkt zusammenzustellen.

„An jeweils vier Konzertabenden präsentieren insgesamt neuen Pianistinnen und Pianisten von internationalem Spitzenniveau ihr Programm, das von Liszt Lebenswerk beeinflusst ist, sei es durch die Interpretation seiner Werke oder von Kompositionen, die durch ihn inspiriert wurden“, schreibt das Cape-Team durchaus selbst bewusst und mit dem Verweis auf den kuratorischen Dreh in ihre Vorankündigung. Der Mitbegründer des alle zwei Jahre stattfindenden Festivals, der luxemburgische Pianist Jean Muller, ist diesmal auch als Interpret mit dabei. Dann braucht es eigentlich nur noch das Publikum, das mit auf diese musikalischen Forschungsreisen gehen will.

