Der US-amerikanische Autor Tom Wolfe ("Fegefeuer der Eitelkeiten", "Ich bin Charlotte Simmons", "The Electric Kool-Aid Acid Test") ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Das bestätigte seine Agentin am Dienstag.

US-Autor Tom Wolfe verstorben

Tom Wolfe ist am Montag in einem Krankenhaus in Manhattan gestorben. Der berühmte Schriftsteller und Journalist wurde 87 Jahre alt. Seine Agentin bestätigte einen entsprechenden Bericht der "New York Times".

Tom Wolfe galt in den 1960er-Jahren mit seinen farbenfrohen und nicht immer realistischen Reportagen ("The Electric Kool-Aid Acid Test", deutsch "Unter Strom") neben Truman Capote, Norman Mailer und Hunter S. Thompson als Mitbegründer des sogenannten "New Journalism". 1979 schrieb er mit "The Right Stuff" (deutsch "Die Helden der Nation") eine romanhafte Reportage über die ersten amerikanischen Astronauten um Weltraumpionier John Glenn, die aus den Testpiloten der US Navy und der US Air Force rekrutiert wurden.

Erst spät vollzog Wolfe endgültig den stilistischen Schritt zur Belletristik und veröffentlichte vier Romane - jeweils mit langem zeitlichen Abstand dazwischen, dafür aber extrem detailliert recherchiert und sprachlich auf höchstem Niveau. International bekannt wurde er 1987 durch sein Romandebüt "Fegefeuer der Eitelkeiten", der mit Tom Curise in der Rolle des arroganten Börsenmaklers Sherman McCoy verfilmt wurde.

Über zehn Jahre später folgte 1998 "A Man in Full" (deutsch "Ein ganzer Kerl") über den Südstaaten-Millionär Charlie Croker - ein Heimspiel für Wolfe, der aus Virginia stammte. Die Rolle des "Southern Dandy" gab der Autor, der als junger Mann kurz vor einem Profivertrag als Baseballspieler bei den New York Giants gestanden hatte, trotz seiner zwischenzeitlichen Nähe zur Subkultur und seines Wohnsitzes in New York nie ganz auf - weißer oder vanillefarbener Anzug, Hut und Gehstock inklusive.

In den frühen 2000er-Jahren quartierte der über 70-jährige Wolfe sich unter amerikanischen Elite-Studenten ein: Recherche, vor allem sprachliche Milieustudie, für sein 2004 veröffentlichtes Werk "I Am Charlotte Simmons" (deutsch: "Ich bin Charlotte Simmons"), einen furiosen, opulenten und schonungslosen Roman über die naive Stipendiatin aus der Provinz, die ein Studium an einer (fiktiven) Elite-Uni beginnt, wo allerdings Korruption und Dekadenz die intellektuellen Leistungen der Einrichtung in den Schatten stellen. Wie alles, was Wolfe seit den späten Siebzigern veröffentlicht hatte, wurde auch "Charlotte Simmons" ein unmittelbarer Bestseller - selbst der nicht unbedingt als Leser langer Romane bekannte damalige US-Prösident George W. Bush soll den knapp 800-seitigen Wälzer auif dem Nachttisch liegen gehabt (und mit großem Genuss gelesen) haben.

In "Back to Blood" schließlich beschrieb Wolfe 2012 die Spannungen zwischen Exilkubanern und anderen Einwanderergruppen in Florida - auf unnachahmliche Weise "hineinkonstruiert" in einen Kunst- und Medienskandal in Miami.

Das Schreiben von Reportagen, Essays und Sachtexten hat Wolfe zwischen seinen Romanen nie vernachlässigt. Dabei beschäftigte er sich vorrangig mit den Auswirkungen moderner Kommunikationstechnologien auf die Gesellschaft oder die Rolle der Medien im 21. Jahrhundert ("Hooking Up", 2000). Zuletzt erschien 2016 "The Kingdom of Speech", eine (umstrittene) Kritik an Charles Darwins Evolutionstheorie und dem Linguisten Noam Chomsky.