Untergang und Wiederaufbau

Miikka Heinonen befasst sich in seinen Bildern mit dem fortwährenden Wandel im Bauland Luxemburg.

(mt) - Das Bauland Luxemburg ist ein heißes Eisen, an das man sich auch mal von einer künstlerischen Seite herantasten darf. Das tut der Fotograf Miikka Heinonen, der sowohl moderne Bürogebäude als auch jahrhundertalte Kirchen und sogar rostige und dem Verfall preisgegebene Lagerhallen in Bilder gepackt hat. Unter dem Titel „Alien Nation“ läuft derzeit seine Ausstellung in der Galerie Schlassgoart in Esch/Alzette.



„Alien Nation“, eine fremde Nation – Miikka Heinonen fühlt sich demnach in Luxemburg wie auf einem anderen Stern ...